मंत्री जोगाराम बोले- SIR के विरोध में फ्लॉप होगी कांग्रेस की रैली, नहीं मिल रहा जन समर्थन
संसदीय कार्यमंत्री पटेल ने कहा कि राजस्थान से जनता का समर्थन नहीं मिलने की खबर सुनकर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल को जयपुर आना पड़ा.
Published : December 12, 2025 at 7:55 AM IST
जयपुर : संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि दिल्ली में 14 दिसंबर को SIR के विरोध में कांग्रेस रैली को जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है. यह रैली फ्लॉप शो साबित होगी. पटेल बोले, कांग्रेस की तथाकथित रैली या आंदोलन को जन समर्थन नहीं मिलेगा. रैली को लेकर कांग्रेस भले कितने ही दावे करें, लेकिन हकीकत यही है इसमें राजस्थान से कोई जाने वाला नहीं है.
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सचिवालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश का कोई नागरिक SIR का विरोध नहीं कर रहा. कांग्रेस इसे जबरन मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है. मैं खुद गवाह हूं कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि बीएलए 2 का काम बहुत अच्छा है, सब इसमें भागीदारी से जुड़े. अब कैसे वो इसका विरोध कर रहे हैं, समझ से परे हैं. पटेल ने कहा कांग्रेस कितना ही प्रयास कर ले, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलेगी. कई राज्यों में SIR का काम पूरा हो चुका है.
संख्या नहीं जुटी तो दिल्ली से जयपुर आए नेता: जोगाराम पटेल ने कहा कि जनता कांग्रेस के SIR पर विरोध को नकार चुकी है. जब कांग्रेस के दिल्ली में बैठे नेताओं को पता लगा कि राजस्थान से लोग रैली में नहीं आ रहे हैं तो उनके संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को जयपुर आना पड़ा. पटेल ने कहा SIR प्रक्रिया देश के लोगों को सरकार चुनने का अधिकार देती है. जो घुसपैठिए हैं, उन्हें मतदान से वंचित करती है. अब जिस पार्टी ने राजनीतिक लाभ के लिए गलत दस्तावेज तैयार किए, उन्हें तकलीफ होना लाजमी है. देश की जनता सब देख रही और समय समय पर सबक सीखा रही है.