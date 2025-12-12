ETV Bharat / state

मंत्री जोगाराम बोले- SIR के विरोध में फ्लॉप होगी कांग्रेस की रैली, नहीं मिल रहा जन समर्थन

जयपुर : संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि दिल्ली में 14 दिसंबर को SIR के विरोध में कांग्रेस रैली को जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है. यह रैली फ्लॉप शो साबित होगी. पटेल बोले, कांग्रेस की तथाकथित रैली या आंदोलन को जन समर्थन नहीं मिलेगा. रैली को लेकर कांग्रेस भले कितने ही दावे करें, लेकिन हकीकत यही है इसमें राजस्थान से कोई जाने वाला नहीं है.

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सचिवालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश का कोई नागरिक SIR का विरोध नहीं कर रहा. कांग्रेस इसे जबरन मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है. मैं खुद गवाह हूं कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि बीएलए 2 का काम बहुत अच्छा है, सब इसमें भागीदारी से जुड़े. अब कैसे वो इसका विरोध कर रहे हैं, समझ से परे हैं. पटेल ने कहा कांग्रेस कितना ही प्रयास कर ले, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलेगी. कई राज्यों में SIR का काम पूरा हो चुका है.