ETV Bharat / state

मंत्री पटेल का जूली पर पलटवार, कहा- अनर्गल बयानबाजी ना करें, अपने कार्यकाल के काम बताएं

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम ने कहा था कि सरकार ने दो बजट में कुल 1727 घोषणाएं कीं, जिनमें से केवल 754 ही पूरी हो पाई हैं.

Minister Jogaram Patel
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 16, 2025 at 8:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: एक तरफ राजस्थान की भजनलाल सरकार अपने दो साल के कार्यकाल पूरा होने पर 'पखवाड़े' के माध्यम से अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित कर जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड रख रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी सरकार के दो साल पर उसे घेरने की कोशिश कर रही है. इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मुद्दा बनाकर भजनलाल सरकार पर आरोप लगाए, तो पलटवार में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल उतर आए. मंगलवार को एक बयान जारी कर पटेल ने कहा कि भाजपा की सरकार में प्रदेश नई पहचान के साथ प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है. कांग्रेस नेता अनर्गल बयानबाजी ना करें, अपने कार्यकाल के काम बताएं.

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में गत दो वर्षों में राजस्थान ने विकास के नए आयाम कायम किए हैं. कांग्रेस के पांच साल और भाजपा के दो साल के कार्यकाल के दौरान विभिन्न विकास के तुलनात्मक आंकड़े मीडिया के माध्यम से राजस्थान की आठ करोड़ जनता को पता लगे हैं. इससे कांग्रेस के नेता भौंचक्के रह गए हैं और उनके पास कोई जवाब नहीं है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनर्गल बयानबाजी की है. उन्होंने बारह हजार रुपए किसान सम्मान निधि पर सवाल उठाए, जबकि हमारी सरकार ने पांच साल में किसान सम्मान निधि को बारह हजार रुपए करने का वादा किया था. हमने दो साल में ही नौ हजार रुपए कर दिए हैं और शीघ्र ही हम इसे बारह हजार रुपए भी करेंगे.

पढ़ें: टीकाराम जूली का सरकार पर हमला, बोले-1.55 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ा, हर राजस्थानी पर एक लाख का कर्ज

तुलनात्मक आंकड़ों पर बहस करे कांग्रेस: संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल में यूरिया, खाद, डीएपी, बीज की पूरी आपूर्ति हो रही है, जबकि कांग्रेस को अपने कार्यकाल के आंकड़ों के साथ इसकी तुलना करनी चाहिए. कांग्रेस बताए कि उनके कार्यकाल में बच्चों को कितनी यूनिफॉर्म बांटी गई. कांग्रेस ने पेयजल की योजनाओं को जान-बूझकर लटकाया, भटकाया, अटकाया, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की महत्वपूर्ण पेयजल परियोजनाओं को धरातल पर लाने का काम किया है. कांग्रेस को हमारी सरकार में धरातल पर उतरे आठ लाख करोड़ रुपए के निवेश को देखना चाहिए. पटेल ने कहा कि राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं. प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे जा रहा है. कांग्रेस को सकारात्मक भाव से राजनीति करनी चाहिए और नकारात्मकता को छोड़ना चाहिए.

यह भी पढ़ें: राजस्थान सरकार के 2 साल पर टीकाराम जूली का कड़ा प्रहार, कहा- गिनाने के लिए सिर्फ झूठी आंकड़ेबाजी

ये कहा था जूली ने: भजनलाल सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा था कि इस सरकार के कार्यकाल में राज्य का कर्ज 1.55 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है और अब हर राजस्थानी पर एक लाख रुपए से अधिक का कर्ज है. उन्होंने कहा कि यह कर्ज वित्त वर्ष 2025-26 तक बढ़कर 7.26 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार ने दो बजट में कुल 1727 घोषणाएं कीं, जिनमें से केवल 754 ही पूरी हो पाई हैं.

यह भी पढ़ें: भजनलाल सरकार पर कांग्रेस का पलटवार, डोटासरा ने दी अल्बर्ट हॉल पर आमने-सामने बहस की चुनौती

TAGGED:

PARLIAMENTARY AFFAIRS MINISTER
LEADER OF OPPOSITION TIKARAM JULI
भजनलाल सरकार के दो साल
JOGARAM PATEL ATTACKS TIKARAM JULI
MINISTER JOGARAM PATEL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.