मंत्री जोगाराम पटेल का पूर्व सीएम पर पलटवार, बोले- 'इंतजार शास्त्र' के नाम पर भ्रम फैला रहे हैं गहलोत
पूर्व सीएम गहलोत के बयान पर संसदीय कार्यमंत्री पटेल बोले, पिछली सरकार ने प्रदेशवासियों को केवल इंतजार कराया था.
Published : March 24, 2026 at 8:13 AM IST
जयपुर : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र और राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश और प्रदेश में 'इंतजार शास्त्र' चल रहा है. यह देश, प्रदेश और समाज के भविष्य से खिलवाड़ है. इस पर संसदीय कार्यमंत्री जोगlराम पटेल ने सोमवार रात प्रतिक्रिया दी. पटेल ने कहा कि 'इंतजार शास्त्र' के नाम पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत भ्रम फैला रहे हैं, जबकि पिछली सरकार ने प्रदेशवासियों को केवल इंतजार करवाया था. युवाओं के साथ पेपर लीक के नाम पर धोखा हुआ. कुर्सी बचाने के लिए विधायक होटलों में रहे. जनता का काम नहीं कर धोखा दिया.
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि गहलोत 'इंतजार शास्त्र' के नाम से भ्रम फैला रहे हैं. उन्हें पता होना चाहिए कि उनके राज में युवाओं को रोजगार के लिए कितना इंतजार करवाया. युवाओं को रोजगार नहीं देकर और पेपर लीक करवाकर उनसे धोखा किया. गत कांग्रेस सरकार ने किसानों को ऋण माफी का कहकर केवल इंतजार कराया. विधायकों को होटलों में बंद कर जनता को उनसे मिलने का इंतजार कराया. माताओं, बहनों, बेराजगारों को विकास के नाम पर इंतजार करवाया.
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कांग्रेस में अतर्कलह: पटेल ने कहा कि हमारी सरकार ऐतिहासिक कार्य कर रही है. तीनों ऐतिहासिक बजट की क्रियान्विति धरातल पर उतर रही है. गहलोत को भ्रामक बयान नहीं देने चाहिए. उनके अनुभव का हम लाभ लेना चाहते हैं पर वो कांग्रेस की अंतर्कलह के कारण सुर्खियों में रहने के लिए ऐसे बयान देते हैं. असल में गहलोत ने कहा था कि दिसंबर 2023 से प्रदेश में एक अजीबोगरीब 'इंतजार शास्त्र' चल रहा है. गहलोत ने भाजपा सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के जनहितकारी प्रोजेक्ट्स की रफ्तार को जान बूझकर थाम दिया गया है, जिससे न केवल लागत बढ़ रही है, बल्कि जनता अपने अधिकारों से भी वंचित हो रही है. गहलोत ने जयपुर के जेएलएन मार्ग पर स्थित 'महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज' का उदाहरण देते हुए कहा कि इस संस्थान की भव्य इमारत वर्ष 2024 में ही बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन सरकार इसे क्रियाशील (Functional) करने से बच रही है.
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