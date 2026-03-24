ETV Bharat / state

मंत्री जोगाराम पटेल का पूर्व सीएम पर पलटवार, बोले- 'इंतजार शास्त्र' के नाम पर भ्रम फैला रहे हैं गहलोत

जोगराम पटेल, संसदीय कार्यमंत्री ( ETV Bharat Jaipur )