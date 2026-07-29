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संसद मार्च के दौरान पुलिस ज्यादती की शिकायत को दैनिक डायरी में दर्ज करे संसद मार्ग थाना- हाईकोर्ट

20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ज्यादती की कई शिकायतें मिली हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 29, 2026 at 7:13 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद मार्ग थाने को निर्देश दिया है कि दिल्ली पुलिस की ज्यादती के खिलाफ की गई शिकायत को दैनिक डायरी में दर्ज करें. जस्टिस प्रतीक जालान की बेंच ने ये आदेश दिया.

याचिका आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट की ओर से दायर किया गया था. याचिका में मांग की गई थी कि 20 जुलाई को काकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दिन दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर ज्यादती की. इसकी शिकायत संसद मार्ग थाने में लिखित रुप से की गई, लेकिन उस शिकायत की कोई प्राप्ति सूचना नहीं दी गई। याचिकाकर्ता का कहना था कि संसद मार्ग थाना में काफी समय इंतजार करने के बाद भी कोई प्राप्ति सूचना नहीं दी गई. एसएचओ ने शिकायत को दैनिक डायरी (डीडी) में अंकित नहीं किया जिसकी वजह से डीडी नंबर नहीं मिला.

याचिका में मांग की गई थी कि याचिकाकर्ता की शिकायत पर डीडी नंबर अंकित करने का आदेश दिया जाए क्योंकि शिकायत में संज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना दी गई है. याचिका में मांग की गई थी कि दिल्ली के सभी पुलिस थानों में सिटिजन चार्टर और स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर तय किया जाए ताकि कोई एफआईआर तुरंत दर्ज की जा सके या तुरंत प्राथमिक जांच की जा सके.

याचिका में सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी बनाम यूपी सरकार के फैसले का जिक्र किया गया था. जिसमें संज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है. बता दें कि 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ज्यादती की कई शिकायतें मिली हैं.

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