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संसद की सुरक्षा में चूक मामला: चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 8 मई तक बढ़ी

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद की सुरक्षा में चूक मामले में चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 8 मई तक बढ़ा दी है. एडिशनल सेशंस जज अमित बंसल ने मामले की अगली सुनवाई 8 मई को करने का आदेश दिया. सोमवार को आरोपी नीलम आजाद और अमोल धनराज की ओर से आरोप तय करने पर लिखित दलीलें दाखिल की गईं. दिल्ली पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर अपनी दलीलें रखने के लिए समय देने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने 8 मई को दलीलें रखने का आदेश दिया. कोर्ट ने चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी 8 मई तक बढ़ाने का आदेश दिया.

सोमवार को सुनवाई के दौरान इस मामले के सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए. मामले में 13 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी नीलम आजाद की जमानत की शर्तों में बदलाव करते हुए उसे अपने गृह जिले हरियाणा के जींद में रहने की इजाजत दे दी थी. हाईकोर्ट ने जमानत की शर्तों में बदलाव करते हुए हर महीने की 15 तारीख को संबंधित जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने का आदेश दिया था.

इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 जुलाई, 2025 को इस मामले के दो आरोपियों नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दी थी. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 15 जुलाई 2024 को पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा मामले में 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने 7 जून, 2024 को पहली चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल किया है उनमें मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद शामिल हैं. दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट करीब एक हजार पन्नों की है.