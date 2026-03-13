ETV Bharat / state

संसद की सुरक्षा में चूक मामला: आरोपी नीलम आजाद को गृहजिला जींद में रहने की अनुमति मिली

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक मामले में आरोपी नीलम आजाद की जमानत की शर्तों में बदलाव करते हुए उसे अपने गृह जिले हरियाणा के जींद में रहने की इजाजत दे दी है. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने ये आदेश दिया. सुनवाई के दौरान नीलम आजाद की ओर से पेश वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता गरीब परिवार से है और वो एलएलबी करना चाहती है. वो हरियाणा स्थित अपने गांव जींद में रहना चाहती है. इस पर कोर्ट ने गौर किया कि नीलम आजाद को 2 जुलाई 2025 को जमानत मिली थी, जिसके बाद से उसने जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है.

इसके बाद कोर्ट ने नीलम आजाद को जींद रहने की इजाजत दे दी. कोर्ट ने कहा कि जींद जाने से पहले जांच अधिकारी को सूचित करना होगा. कोर्ट ने पहले की जमानत शर्तों में कहा था कि नीलम आजाद हर हफ्ते की संबंधित थाने में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह दस बजे रिपोर्ट करेगी. अब हाईकोर्ट ने जमानत की शर्तों में बदलाव करते हुए हर महीने की 15 तारीख को संबंधित जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने का आदेश दिया है.

मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दायर अपनी चार्जशीट में कहा है कि आरोपी संसद भवन को निशाना बनाकर लोकतंत्र को बदनाम करना चाहते थे. इसकी योजना आरोपी दो साल से योजना बना रहे थे. आरोपी एक-दूसरे से सोशल मीडिया पर मिले थे, जिन्होंने मैसूर, गुरुग्राम और दिल्ली में कुल पांच बैठकें की थी. उनकी पहली मुलाकात फरवरी 2022 में मैसूर में हुई थी. दिल्ली पुलिस के इस चार्जशीट पर कोर्ट ने 3 अगस्त को संज्ञान लिया था. दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है, जिनमें मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद शामिल हैं. दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट करीब एक हजार पन्नों की है.