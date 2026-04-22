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संसद की सुरक्षा में चूक मामला: कोर्ट ने चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई, इस दिन होगी अगली सुनवाई

बुधवार को सुनवाई के दौरान इस मामले के सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए थे. कोर्ट ने आरोपियों की न्यायिक हिरासत 25 अप्रैल तक बढ़ाई.

पटियाला हाउस कोर्ट
पटियाला हाउस कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 22, 2026 at 8:39 PM IST

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नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद की सुरक्षा में चूक मामले के चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत को 25 अप्रैल तक बढ़ा दिया है. कोर्ट ने इस मामले के आरोपी अमोल धनराज के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर 25 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया. बुधवार को सुनवाई के दौरान इस मामले के सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए. मामले में 13 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी नीलम आजाद की जमानत की शर्तों में बदलाव करते हुए उसे अपने गृह जिले हरियाणा के जींद में रहने की इजाजत दे दी थी. हाईकोर्ट ने जमानत की शर्तों में बदलाव करते हुए हर महीने की 15 तारीख को संबंधित जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने का आदेश दिया था.

इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 जुलाई, 2025 को दो आरोपियों नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दी थी. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 15 जुलाई 2024 को पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और यूएपीए की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल किया थी. दिल्ली पुलिस ने 7 जून, 2024 को पहली चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है उनमें मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद शामिल हैं. दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट करीब एक हजार पन्नों की है.

घटना 13 दिसंबर, 2023 की है जब संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूद गए. कुछ ही देर में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जूतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा. इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई. हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और इनकी पिटाई भी की थी. कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को कब्जे में ले लिया था. संसद के बाहर भी दो लोग पकड़े गए थे जो नारेबाजी कर रहे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे.

आरोपी को मिली जमानत: वहीं एक अन्य मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 2024 में जिम संचालक नादिर शाह की हत्या के आरोपी अनवर खान ऊर्फ चाचा को जमानत दे दी. जस्टिस गिरीश कथपलिया की बेंच ने जमानत देने का आदेश दिया. कोर्ट ने 17 मार्च को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. सुनवाई के दौरान अनवर खान की ओर से पेश वकील सुलेमान मोहम्मद खान ने कहा था कि उसे 23 अप्रैल, 2025 को दूसरे आरोपी सलमान ऊर्फ बोंची के बयान के बाद गिरफ्तार किया गया था. तब हाईकोर्ट ने पूछा था कि सलमान ऊर्फ बोंची को इस मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया है.

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