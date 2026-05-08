अयोध्या राम मंदिर में आम श्रद्धालुओं के लिए खुला परकोटा कॉरिडोर, अब 6 उप मंदिरों के भी कर सकेंगे दर्शन
परकोटा कॉरिडोर में बने 6 उप मंदिरों के दर्शन के लिए पहले पास की व्यवस्था थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 4:54 PM IST
अयोध्या : राम मंदिर में अब आम श्रद्धालु भी 6 उप मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे. इसके लिए किसी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी. रामलला के दर्शन करने आने वाले भक्त मंदिर से 25 मीटर दूर परकोटा कॉरिडोर में स्थापित रामायण के प्रसंगों के साथ सम्पूर्ण भारत के इतिहास से भी रू-ब-रू हो रहे हैं.
राम जन्मभूमि परिसर में सुरक्षा अधिकारियों की सहमति के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए परकोटा कॉरिडोर को खोल दिया गया है. श्रद्धालु राम मंदिर के दक्षिण दिशा से निकल कर सीधे परकोटा में प्रवेश कर रहे हैं, जहां भगवान गणेश, हनुमान जी, भगवान सूर्य, माता जगदंबा, मां अन्नपूर्णा देवी और भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन प्राप्त कर रहे हैं. हालांकि इस व्यवस्था में भीड़ बढ़ने पर रोक भी लगाई जा सकती है.
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा ने बताया, मुख्य मंदिर के साथ परकोटा, सप्त ऋषि मंदिर और कुबेर टीला का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जहां श्रद्धालु हर मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं.
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि भगवान श्री राम का जन्म काल से लेकर राज्याभिषेक तक लगभग 87 म्यूरल्स पत्थरों में बनाए गए हैं. यह सभी म्यूरल्स 6 फीट लंबे, 5 फीट ऊंचे और ढाई फीट मोटे हैं. भारत दर्शन के लिए संपूर्ण भारत के जो भी ऐतिहासिक प्रसंग हैं, उन्हें ब्रांच (कांसा) की धातु में तैयार कर लगाए गए हैं, जिनकी संख्या लगभग 80 है. म्यूरल्स पर उनके विवरण लिखे गए हैं.
चंपत राय ने कहा, एक प्रकार से यह मंदिर शैक्षिक एजुकेटिव मंदिर भी है, जिसमें लगी मूर्तियों को किसी स्थान से कॉपी नहीं किया गया है, यह ओरिजिनल हैं. पेंसिल से स्केच बनाकर तैयार किये गए हैं. देश के मशहूर चित्रकार वासुदेव कामत ने इसे डिजाइन किया है, जिन्हें इस वर्ष भारत सरकार ने पद्मश्री का पुरस्कार भी दिया है.
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