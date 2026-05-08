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अयोध्या राम मंदिर में आम श्रद्धालुओं के लिए खुला परकोटा कॉरिडोर, अब 6 उप मंदिरों के भी कर सकेंगे दर्शन

आम श्रद्धालुओं के लिए खुला परकोटो कॉरिडोर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अयोध्या : राम मंदिर में अब आम श्रद्धालु भी 6 उप मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे. इसके लिए किसी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी. रामलला के दर्शन करने आने वाले भक्त मंदिर से 25 मीटर दूर परकोटा कॉरिडोर में स्थापित रामायण के प्रसंगों के साथ सम्पूर्ण भारत के इतिहास से भी रू-ब-रू हो रहे हैं. राम जन्मभूमि परिसर में सुरक्षा अधिकारियों की सहमति के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए परकोटा कॉरिडोर को खोल दिया गया है. श्रद्धालु राम मंदिर के दक्षिण दिशा से निकल कर सीधे परकोटा में प्रवेश कर रहे हैं, जहां भगवान गणेश, हनुमान जी, भगवान सूर्य, माता जगदंबा, मां अन्नपूर्णा देवी और भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन प्राप्त कर रहे हैं. हालांकि इस व्यवस्था में भीड़ बढ़ने पर रोक भी लगाई जा सकती है. आम श्रद्धालु 6 उप मंदिरों के भी आसानी से कर रहे दर्शन. (Photo Credit; Shri Ram Trust Social Media)