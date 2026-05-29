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झुमका बोट क्लब में पार्किंग विवाद ने लिया हिंसक रूप, CCTV में कैद हुई मारपीट

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पार्किंग को लेकर पहले दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई. विवाद बढ़ने पर धक्का-मुक्की शुरू हो गई और फिर दोनों पक्षों के बीच हाथापाई होने लगी. मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति कुछ देर तक तनावपूर्ण बनी रही.

कोरिया: जिला मुख्यालय बैकुंठपुर स्थित प्रसिद्ध झुमका बोट क्लब में पार्किंग को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. गुरुवार शाम स्थानीय लोगों और बोट क्लब के संचालक व गार्ड के बीच पार्किंग व्यवस्था को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया. घटना के दौरान बोट क्लब परिसर में अफरा-तफरी और तनाव का माहौल बन गया.

झुमका बोट क्लब के पार्किंग में विवाद (ETV Bharat Chhattisgarh)

सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट और विवाद की घटना

विवाद का पूरा घटनाक्रम बोट क्लब परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया है. सामने आए फुटेज में साफ तौर पर लोगों के बीच धक्का-मुक्की और मारपीट होती दिखाई दे रही है.

बैकुंठपुर पुलिस कर रही जांच

घटना की सूचना मिलते ही मामला बैकुंठपुर थाने पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर विवाद में शामिल लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है. वहीं दोनों पक्षों से पूछताछ भी की जा रही है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि बोट क्लब में छुट्टियों और शाम के समय अक्सर भीड़ बढ़ जाती है, जिसके कारण पार्किंग व्यवस्था को लेकर विवाद की स्थिति बनती रहती है. लोगों ने प्रशासन से पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है.