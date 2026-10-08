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दिल्ली में अवैध पार्किंग पर जॉइंट ड्राइव के निर्देश: यूनिफाइड पार्किंग अथॉरिटी का गठन, एक समान पार्किंग शुल्क की भी तैयारी

उपराज्यपाल (LG) तरनजीत सिंह संधू की अधिकारियों के साथ बैठक ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बेकाबू होती पार्किंग समस्या और ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की अध्यक्षता में गुरुवार को एक हाई-लेवल समीक्षा बैठक हुई. इस बैठक में दिल्ली की सड़कों को जाम-मुक्त बनाने और पार्किंग व्यवस्था को सुधारने के लिए कई बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं. इस दौरान एलजी ने साफ किया कि दिल्लीवासियों को मौजूदा स्थिति से कहीं बेहतर और पर्याप्त पार्किंग सुविधाएं मिलनी चाहिए. बैठक में सभी संबंधित एजेंसियों को आपसी तालमेल के साथ नए पार्किंग स्थल और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के निर्देश दिए गए.

अवैध पार्किंग पर चलेगा संयुक्त अभियान