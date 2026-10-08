दिल्ली में अवैध पार्किंग पर जॉइंट ड्राइव के निर्देश: यूनिफाइड पार्किंग अथॉरिटी का गठन, एक समान पार्किंग शुल्क की भी तैयारी
राजधानी दिल्ली में बेकाबू होती ट्रैफिक जाम की समस्या और पार्किंग संकट से निपटने के लिए उपराज्यपाल ने कड़ा रुख अपनाया है.
Published : October 8, 2026 at 6:18 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बेकाबू होती पार्किंग समस्या और ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की अध्यक्षता में गुरुवार को एक हाई-लेवल समीक्षा बैठक हुई. इस बैठक में दिल्ली की सड़कों को जाम-मुक्त बनाने और पार्किंग व्यवस्था को सुधारने के लिए कई बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं. इस दौरान एलजी ने साफ किया कि दिल्लीवासियों को मौजूदा स्थिति से कहीं बेहतर और पर्याप्त पार्किंग सुविधाएं मिलनी चाहिए. बैठक में सभी संबंधित एजेंसियों को आपसी तालमेल के साथ नए पार्किंग स्थल और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के निर्देश दिए गए.
अवैध पार्किंग पर चलेगा संयुक्त अभियान
बैठक में यह बात सामने आई कि कई इलाकों में मौजूदा सरफेस और मल्टी-लेवल पार्किंग स्थलों का पूरी तरह उपयोग नहीं हो रहा है, जबकि सड़कों पर अवैध पार्किंग के कारण लंबा जाम लगता है. इस पर एलजी ने नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया कि वे अवैध पार्किंग के खिलाफ संयुक्त प्रवर्तन अभियान चलाएं. आरडब्ल्यूए और बाजार एसोसिएशनों को भी मल्टी-लेवल पार्किंग के आसपास के इलाकों में अवैध पार्किंग रोकने और इन जगहों के सही इस्तेमाल के लिए शामिल किया जाएगा.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2026 में 5 अक्टूबर तक अनाधिकृत पार्किंग के खिलाफ 13,34,700 चालान और 5,54,073 नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि 1,24,906 वाहनों को क्रेन की मदद से उठाया गया है. वहीं, एमसीडी ने 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर 2026 तक ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर एक विशेष जिला-वार अभियान की रूपरेखा तैयार की है.
एक समान पार्किंग शुल्क और एकीकृत प्राधिकरण
राजधानी में पार्किंग दरों में एकरूपता लाने पर जोर देते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए (DDA) और डीएमआरसी जैसी सभी एजेंसियां एक समान पार्किंग चार्ज लागू करें. वर्तमान में अलग-अलग एजेंसियों के नियम और दरें अलग हैं. उदाहरण के लिए, एमसीडी की कारों के लिए बेस रेट 20 रुपये प्रति घंटा है, एनडीएमसी का ऑन-स्ट्रीट रेट 50 रुपये प्रति घंटा है, जबकि डीएमआरसी छह घंटे तक के लिए 30 रुपये चार्ज करती है.
इसके अलावा, दिल्ली के लिए एक यूनिफाइड पार्किंग अथॉरिटी के गठन पर भी जल्द फैसला लेने की बात कही गई है, जिसके लिए एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए और दिल्ली पुलिस को एक फ्रेमवर्क तैयार करने का निर्देश दिया गया है. सार्वजनिक पार्किंग स्थलों पर मैनुअल दखल को कम करने के लिए फास्टैग, एप-आधारित रियल-टाइम स्लॉट ट्रैकिंग और ऑटोमेटेड सेंसर टिकटिंग (Automated Sensor Ticketing) को अनिवार्य बनाने पर विचार किया जा रहा है.
इसके साथ ही, सभी मौजूदा और नए पार्किंग स्थलों पर इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए चार्जिंग पॉइंट सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं. एमसीडी और एनडीएमसी के पार्किंग स्थलों को 'Park+' ऐप पर इंटीग्रेट करने की योजना है, जिससे गूगल मैप्स और मैपमायइंडिया पर खाली और भरी हुई जगहों की लाइव जानकारी मिल सकेगी.
एजेंसियों का मौजूदा बुनियादी ढांचा और विस्तार योजनाएं
- एमसीडी: वर्तमान में 463 पार्किंग स्थल (433 सरफेस और 30 मल्टी-लेवल/स्टैक) हैं, जिनकी कुल क्षमता 94,831 गाड़ियों की है. दिसंबर 2026 तक 79 नए स्थल जोड़े जाएंगे, जिससे कुल संख्या 542 हो जाएगी. साथ ही, 6,052 गाड़ियों की क्षमता वाले 14 नए प्रस्ताव विचाराधीन हैं.
- डीएमआरसी: दिल्ली-एनसीआर के 242 में से 127 मेट्रो स्टेशनों पर पार्क-एंड-राइड सुविधा उपलब्ध है, जिनकी कुल क्षमता 1,34,985 वाहनों (14,426 चार-पहिया, 1,09,250 दो-पहिया और 11,309 साइकिल) की है. इनमें से 65 स्मार्ट पार्किंग हैं, जिनमें से 52 डीएमआरसी ऐप से जुड़ी हैं.
- एनडीएमसी: इसके अधिकार क्षेत्र में 126 मौजूदा पार्किंग स्थल हैं, जिन्हें जल्द ही एक इंटेलिजेंट और इंटीग्रेटेड पार्किंग सिस्टम के तहत लाया जाएगा.
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