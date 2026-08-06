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पटना एयरपोर्ट पर पार्किंग शुल्क बढ़ा, कब लगेगा एक्सट्रा चार्ज और क्या है नया नियम जानें

पटना: जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पार्किंग को लेकर नया टेंडर किया गया है और पांच साल बाद हुए इस टेंडर के बाद पार्किंग के दर बढ़ा दिये गये हैं. निजी वाहन के पिक एंड ड्रॉप की समय सीमा बढ़ा दी गई है. पहले ये सात मिनट था. मोटर साइकिल या स्कूटी की पार्किग की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. पहले तीस मिनट के लिए 10 रुपए देना होता था, वही दर रखा गया है.

कॉमर्शियल वाहन को देने होंगे 55 रुपये: ओला और उबर अगर एयरपोर्ट के अंदर से सवारी उठाते हैं और वहां से प्रस्थान करते हैं. तब उन्हें ₹55 देने होंगे. साथ ही सात सीटर कार या एसयूवी वाहन जिन्हे पहले आधा घंटा के लिए 20 रुपये देने होते थे, अब 40 रुपये देने होंगे.

बस, ट्रक और कोच के लिए 200 रुपये: बस, ट्रक और कोच के लिए जो शुल्क पहले आधे घंटे के लिए 30 रुपये होते थे. उसे बढ़ाकर 200 रुपए कर दिए गए हैं. इसके साथ ही ऑटो और 7 सीटर से अधिक वाले वाहन का अब पार्किंग शुल्क 80 रुपये कर दिया गया है. जो पहले मात्र 20 रुपए हुआ करता था. ये शुल्क आधे घंटे का है.

देना होगा एक्सट्रा चार्ज: बता दें कि आधे घंटे के बाद कोई बाहर अगर पार्किंग में रहता है तो फिर उन्हें दोगुना शुल्क देना होगा. पटना एयरपोर्ट पर पार्किंग का नया टेंडर होने के बाद इस तरह का पार्किंग शुल्क तय कर दिया गया है. जिसे आज से यानी कि 6 अगस्त 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा.