पटना एयरपोर्ट पर पार्किंग शुल्क बढ़ा, कब लगेगा एक्सट्रा चार्ज और क्या है नया नियम जानें
पटना एयरपोर्ट की पार्किंग में बढ़ोतरी की गई. यह वृद्धि पांच सालों बाद की गई है. रिपोर्ट- कुंदन कुमार
Published : August 6, 2026 at 12:16 PM IST
पटना: जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पार्किंग को लेकर नया टेंडर किया गया है और पांच साल बाद हुए इस टेंडर के बाद पार्किंग के दर बढ़ा दिये गये हैं. निजी वाहन के पिक एंड ड्रॉप की समय सीमा बढ़ा दी गई है. पहले ये सात मिनट था. मोटर साइकिल या स्कूटी की पार्किग की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. पहले तीस मिनट के लिए 10 रुपए देना होता था, वही दर रखा गया है.
कॉमर्शियल वाहन को देने होंगे 55 रुपये: ओला और उबर अगर एयरपोर्ट के अंदर से सवारी उठाते हैं और वहां से प्रस्थान करते हैं. तब उन्हें ₹55 देने होंगे. साथ ही सात सीटर कार या एसयूवी वाहन जिन्हे पहले आधा घंटा के लिए 20 रुपये देने होते थे, अब 40 रुपये देने होंगे.
बस, ट्रक और कोच के लिए 200 रुपये: बस, ट्रक और कोच के लिए जो शुल्क पहले आधे घंटे के लिए 30 रुपये होते थे. उसे बढ़ाकर 200 रुपए कर दिए गए हैं. इसके साथ ही ऑटो और 7 सीटर से अधिक वाले वाहन का अब पार्किंग शुल्क 80 रुपये कर दिया गया है. जो पहले मात्र 20 रुपए हुआ करता था. ये शुल्क आधे घंटे का है.
देना होगा एक्सट्रा चार्ज: बता दें कि आधे घंटे के बाद कोई बाहर अगर पार्किंग में रहता है तो फिर उन्हें दोगुना शुल्क देना होगा. पटना एयरपोर्ट पर पार्किंग का नया टेंडर होने के बाद इस तरह का पार्किंग शुल्क तय कर दिया गया है. जिसे आज से यानी कि 6 अगस्त 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा.
यात्रियों को राहत: कुल मिलाकर देखें तो पटना एयरपोर्ट पर पार्किंग शुल्क 5 साल बाद बदला है, लेकिन एक तरह से लोगों को राहत भी मिली है. क्योंकि पिक एंड ड्रॉप का जो समय 7 मिनट का था, उसे 9 मिनट कर दिया गया है. इससे यात्रियों को गाड़ी से उतरने और बैठने के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय मिलेगा. इससे भागदौड़ कम होगी और व्यवस्था भी सुचारु ढंग से बनी रहेगी.
ये भी पढ़ें
बिहार के गया एयरपोर्ट पर 25 करोड़ का ड्रग्स बरामद, 2 महिला सहित 5 गिरफ्तार
गया एयरपोर्ट पर GPS ट्रैकर लेकर सफर कर रहा था विदेशी नागरिक, CISF ने पकड़ा