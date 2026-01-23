ETV Bharat / state

हल्द्वानी में पार्किंग में खड़ी कार में लगी आग, लोगों में मची अफरातफरी

हल्द्वानी के रामपुर रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक कार में आग लग गई.

Car catches fire in Haldwani
हल्द्वानी में कार में लगी आग (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 23, 2026 at 8:06 AM IST

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी के रामपुर रोड स्थित एसकेएम स्कूल के पास सड़क किनारे पार्क की गई एक कार के अगले हिस्से में अचानक आग लग गई. आग लगने से कार का अगला हिस्सा और इंटीरियर जल कर खाक हो गया. हादसे के वक्त कार में कोई भी मौजूद नहीं था. आनन-फानन में स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना अग्निशमन विभाग की दी. सूचना मिलते ही अग्निशमन टीम तत्काल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. अग्निशमन विभाग कार में आग लगने के कारणों की जांच कर रहा है.

गौर हो कि रामपुर रोड स्थित एसकेएम स्कूल के पास सड़क किनारे पार्क की गई एक कार में अचानक आग लग गई. आग लगने से वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह जल गया. घटना की सूचना पर पहुंची दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया. गनीमत रही कि आग लगने के दौरान कार में कोई भी मौजूद नहीं था. जानकारी के मुताबिक कोहली गार्डन निवासी गुरप्रीत कोहली रामपुर रोड एसकेएम स्कूल के पास दवा लेने के लिए गया हुआ था. गुरप्रीत ने अपनी कार को सड़क किनारे पार्क किया था. जैसे ही वह दवा लेकर कार के पास पहुंचा तो कार के अगले हिस्से में आग लगी हुई थी.

हालांकि इस बीच आसपास के लोगों द्वारा पहले ही अग्निशमन टीम को आग की सूचना दे दी थी. आग की सूचना मिलते ही फायर टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. आग लगने से कार का अगला और इंटीरियर बुरी तरह जल चुका है. बताया जा रहा है कि कार गुरप्रीत ने मार्च 2023 में खरीदी थी. अग्निशमन विभाग आग लगने के कारणों की जांच में जुटी हुई है. इससे पूर्व गौलापार क्षेत्र में चलती कार में आग लग गई थी. इस दौरान चालक ने कूद कर अपनी जान बचाई थी. आग लगने से कार पूरी तरह जल चुकी थी.

हरिद्वार में खड़ी कार में लगी आग: बीते दिनों हरिद्वार शहर के चंद्राचार्य चौक पर लोहड़ी कार्यक्रम के दौरान अचानक एक खड़ी कार में आग लग गई. जिस कारण मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया था. ट्रैफिक कर्मी ने आग पर काबू पाया था, जबकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर देरी से पहुंची थी. फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले कार का अधिकांश हिस्सा जलकर राख हो गया था.

