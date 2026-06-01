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धर्मनगरी के गौरव पर 'कचरे' का दाग: बदहाली के आंसू रो रहा कुरुक्षेत्र का ताऊ देवीलाल पार्क

​ सुविधाएं नहीं, सफेद हाथी साबित हो रहे संसाधन: ​पार्क की सुंदरता और जन-सुविधाओं के नाम पर खर्च किए गए लाखों रुपये अब मिट्टी में मिलते नजर आ रहे हैं.

धर्मनगरी के गौरव पर 'कचरे' का दाग: बदहाली के आंसू रो रहा कुरुक्षेत्र का ताऊ देवीलाल पार्क (ETV Bharat)

ताऊ देवीलाल का रियलिटी चेक: ईटीवी भारत के रियलिटी चेक में कुरुक्षेत्र के ताऊ देवीलाल पार्क की दो तस्वीरें सामने आई. एक तरफ पार्क के कुछ हिस्सों में सफाई व्यवस्था संतोषजनक दिखी. दूसरी ओर राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के पास पार्क के भीतर ही एक 'डंपिंग जोन' बना दिया गया है. सुबह-शाम शुद्ध ऑक्सीजन की तलाश में आने वाले शहरवासियों को यहां कचरे के ढेर और उससे उठने वाली दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है.

कुरुक्षेत्र: हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला धर्मनगरी के नाम से जाना जाता है. ये जिला आध्यात्मिक और सुंदरता के लिए विश्व भर में जाना जाता है, लेकिन प्रशासन की बेरूखी के चलते जिले के पार्क बदहाली के आंसू बहा रहे हैं. शहर का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण ताऊ देवीलाल पार्क, जो कभी ताजी हवा और हरियाली का पर्याय हुआ करता था, आज प्रशासन की अनदेखी और अव्यवस्था का शिकार हो रहा है. ईटीवी भारत की टीम ने शहर के पार्कों का जायजा लिया. जहां तस्वीरें चौंकाने वाली मिली.

​बंद पड़े फव्वारे: पार्क की शोभा बढ़ाने के लिए लाखों की लागत से लगाए गए फव्वारे पिछले कई महीनों से बंद हैं. पानी के अभाव और देखरेख की कमी से ये केवल ढांचे मात्र रह गए हैं.

पार्क में बंद पड़ा फव्वारा (ETV Bharat)

​टूटे डस्टबिन: कूड़ा प्रबंधन के लिए लगाए गए डस्टबिन जगह-जगह से टूटे हुए हैं, जिससे कचरा फैलाने से रोकने की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है.

ताऊ देवीलाल पार्क में टूटे हुए डस्टबीन (ETV Bharat)

​खंडहर बनते आउटलेट्स: पार्क के दोनों मुख्य द्वारों पर पर्यटकों और सैर करने वालों की सुविधा के लिए शानदार आउटलेट्स बनाए गए थे. मकसद था कि यहां फ्रूट जूस और अन्य स्टॉल लगें, लेकिन आवंटन ना होने के कारण ये जर्जर हो चुके हैं. आज इनमें झाड़ियां उगी हुई हैं और ये खंडहर में तब्दील हो रहे हैं.

देखरेख के अभाव में खंडहर हो चुके पार्क के बाहर बने आउटलेट्स (ETV Bharat)

​क्या कहते हैं स्थानीय निवासी? ​पार्क में नियमित सैर के लिए आने वाले लोगों का कहना है कि प्रशासन केवल ऊपरी दिखावे पर ध्यान दे रहा है. स्थानीय नागरिकों ने कहा "हमें मालूम ही नहीं था कि पार्क के पिछले हिस्से को कचरा घर बना दिया गया है. यदि धर्मनगरी के सबसे बड़े पार्क की ये हालत है, तो प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठते हैं. सरकार को करोड़ों के प्रोजेक्ट बनाने के साथ उनके रखरखाव पर भी ध्यान देना चाहिए."

पार्क में गंदगी बनी परेशानी (ETV Bharat)

​पर्यटन और छवि पर संकट: ​कुरुक्षेत्र एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल है. यहां देश-विदेश से आने वाले पर्यटक जब ताऊ देवीलाल पार्क जैसे प्रमुख स्थलों पर गंदगी और बदहाली देखते हैं, तो इससे जिले की छवि धूमिल होती है. ये जरूरी है कि नगर परिषद और संबंधित विभाग इस 'डंपिंग जोन' को तुरंत यहां से हटाए. जर्जर आउटलेट्स का उचित आवंटन करे और बंद पड़े फव्वारों को दोबारा चालू कर पार्क की गरिमा बहाल करे. स्वच्छ भारत अभियान केवल विज्ञापनों तक सीमित न रहकर धरातल पर भी दिखना चाहिए.

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