परियाना आवासीय विद्यालय का नीट परीक्षा में जलवा, 11 छात्राओं का चयन, कलेक्टर ने दी बधाई
NEET परीक्षा में नारायणपुर के छात्रों ने इतिहास रचा है. जिले की 11 छात्राओं ने नीट परीक्षा में सफलता हासिल की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 23, 2026 at 4:50 PM IST
नारायणपुर : नारायणपुर की दो छात्राओं ने नीट परीक्षा में सफलता अर्जित करके परिवार और जिले का मान बढ़ाया है. नीट क्वालीफाई करने वाली छात्रा भावनी मांझी और श्वेता ठाकुर ने कलेक्टर नम्रता जैन से आत्मीय मुलाकात की.कलेक्टर ने दोनों छात्राओं को मिठाई खिलाकर और उपहार देकर बधाई दी.इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम और ओरछा जनपद पंचायत उपाध्यक्ष मंगडू राम नुरेटी भी मौजूद रहे
परियाना के 11 विद्यार्थियों ने नीट में हासिल की सफलता
परियाना आवासीय विद्यालय के शिक्षकों ने बताया कि इस साल विद्यालय के कुल 11 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा में सफलता हासिल की है.इन विद्यार्थियों ने सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद लगातार मेहनत करते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षा में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है. वहीं छात्रों ने बताया कि वे प्रतिदिन करीब 4 से 6 घंटे नियमित रूप से पढ़ाई करते थे. विशेषज्ञ शिक्षकों के मार्गदर्शन और उपलब्ध शैक्षणिक संसाधनों का उन्हें लगातार लाभ मिला.
किसान की बेटी हैं भावनी मांझी
नारायणपुर जिले के छोटेडोंगर क्षेत्र की रहने वाली भावनी मांझी ने नीट परीक्षा में सफलता हासिल कर अपने परिवार और पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है.भावनी के पिता पेशे से किसान हैं और खेती-किसानी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं.भावनी ने ऑल इंडिया रैंक 5 लाख 95 हजार 879 और कैटेगरी रैंक 26 हजार 853 हासिल की है.
मैंने पहले जिला स्तर पर आयोजित परियाना आवासीय विद्यालय की प्रतियोगिता परीक्षा में स्थान बनाया. इसके बाद आवासीय विद्यालय में रहकर विशेषज्ञ शिक्षकों के मार्गदर्शन में पढ़ाई की. जिला प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई गई सुविधाओं और संसाधनों का लाभ उठाते हुए नीट जैसी परीक्षा में सफलता हासिल की.मेरे गांव में परियाना जैसी सुविधाएं नहीं है.इसलिए मैंने आवासीय विद्यालय में रहकर पढ़ाई की है- भावनी मांझी
भावनी की सफलता से गांव में खुशी का माहौल
भावनी मांझी के नीट क्वालीफाई करने की खबर जैसे ही उनके गांव और परिवार तक पहुंची.वैसे ही खुशी का माहौल बन गया.ग्रामीणों और परिजनों ने भावनी को मिठाई खिलाकर उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं.
श्वेता ठाकुर ने भी हासिल की सफलता
वहीं जिले की एक अन्य छात्रा श्वेता ठाकुर ने भी नीट परीक्षा में सफलता हासिल की है.श्वेता ने ऑल इंडिया रैंक 6 लाख 94 हजार 958 और कैटेगरी रैंक 29 हजार 984 हासिल की है. श्वेता के पिता भी पेशे से किसान हैं.नीट परीक्षा में सफलता की जानकारी जैसे ही परिवार को मिली.घर में खुशी का माहौल बन गया.
मैंने अपने चचेरे भाई-बहनों से प्रेरणा लेकर पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया.लगातार मेहनत और लगन का परिणाम आज सामने है. शिक्षकों की देखरेख में नियमित पढ़ाई, लगातार अभ्यास और परीक्षा की रणनीति ने उन्हें नीट की तैयारी में काफी मदद की - श्वेता ठाकुर, NEET क्वॉलीफायर
कलेक्टर ने की सराहना
कलेक्टर नम्रता जैन ने छात्रों समेत शिक्षकों का हौंसला बढ़ाया. उन्होंने कहा कि परियाना आवासीय विद्यालय के बच्चों ने नीट जैसी कठिन परीक्षा में सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है. यह हमारे लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है कि किसान परिवारों से आने वाले बच्चों ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर यह उपलब्धि हासिल की.
जिला प्रशासन की ओर से बच्चों को बेहतर शिक्षा, विशेषज्ञ शिक्षकों का मार्गदर्शन और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है.भावनी मांझी, श्वेता ठाकुर सहित नीट में सफल सभी 11 विद्यार्थियों को मेरी ओर से बहुत-बहुत बधाई और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं. मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे आगे चलकर मेडिकल क्षेत्र में जिले और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे- नम्रता जैन, कलेक्टर
सफलता में परियाना आवासीय विद्यालय का अहम योगदान
परियाना विद्यालय के शिक्षकों का कहना है कि सभी विद्यार्थियों ने नियमित रूप से मेहनत की. जिसका परिणाम अब नीट परीक्षा के रूप में सामने आया है. नीट परीक्षा में सफलता हासिल करने के बाद अब भावनी मांझी और श्वेता ठाकुर समेत अन्य सफल विद्यार्थियों को काउंसलिंग का इंतजार है. काउंसलिंग के बाद दोनों छात्राओं को एमबीबीएस में प्रवेश मिलने की उम्मीद है.वहीं नीट में सफलता हासिल करने वाले अन्य 9 विद्यार्थी भी अपने अंकों के आधार पर एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, डेंटल और बीएचएमएस जैसे मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश की उम्मीद लगाए हुए हैं.
इच्छाशक्ति ने दिलाई पहचान
नारायणपुर के पिछड़े क्षेत्रों से आने वाले इन विद्यार्थियों ने साबित कर दिया है कि मजबूत इच्छाशक्ति, मेहनत और सही मार्गदर्शन के दम पर कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.किसान परिवारों से आने वाली भावनी मांझी और श्वेता ठाकुर की सफलता न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे नारायणपुर जिले के लिए गर्व की बात है.वहीं परियाना आवासीय विद्यालय के 11 विद्यार्थियों की नीट में सफलता जिला प्रशासन और शिक्षकों के प्रयासों को भी नई पहचान दे रही है.अब सभी की निगाहें नीट काउंसलिंग पर टिकी हैं. जहां इन होनहार विद्यार्थियों को मेडिकल क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलने की उम्मीद है.
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