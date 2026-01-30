परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम: महासमुंद की छात्रा ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा सवाल
बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल घोषित हो चुका है. छात्रों के तनाव को कम करने के लिए परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है.
Published : January 30, 2026 at 3:48 PM IST
महाससुंद: छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने, सकारात्मक सोच विकसित करने और आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री की ओर से हर साल “परीक्षा पर चर्चा” कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है. इसका मकसद यह है कि छात्र परीक्षा को बोझ नहीं बल्कि सीखने और आगे बढ़ने के अवसर के रूप में देखें. इसी कड़ी में महासमुंद की एक छात्रा ने भी अपने सवाल किए.
9वां संस्करण दिल्ली में हुआ
परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का 9वां संस्करण 22 जनवरी को दिल्ली में आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में पूरे देश से 37 छात्र-छात्राओं का चयन किया गया था, जिन्हें प्रधानमंत्री से सीधे संवाद करने का अवसर मिला. इसे जल्द ही टेलीकास्ट भी किया जाएगा.
छत्तीसगढ़ से महासमुंद की सृष्टि साहू का चयन
इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य से केवल एक छात्रा का चयन हुआ. यह छात्रा हैं सृष्टि साहू, जो महासमुंद जिले के स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल, नयापारा की छात्रा हैं. सृष्टि का चयन पूरे जिले और प्रदेश के लिए गर्व का विषय रहा.
सृष्टि साहू ने प्रधानमंत्री से पूछा सवाल
37 चयनित छात्रों में से 12 छात्रों को प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का अवसर मिला. इन्हीं में से एक थीं सृष्टि साहू. सृष्टि ने पूछा-
पढ़ाई करते समय ध्यान भटकता है, इससे कैसे बचा जाए, मन को शांत कैसे रखा जाए, समय का सही प्रबंधन कैसे किया जाए और पढ़ी हुई चीजों को लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए.- सृष्टि साहू, छात्रा
प्रधानमंत्री ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव
सृष्टि के सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पढ़ाई के समय मोबाइल फोन को पास में न रखें. साथ ही जो भी पढ़ा है उसका नियमित रिवीजन करते रहना बहुत जरूरी है. इससे ध्यान केंद्रित रहता है और याददाश्त भी मजबूत होती है.
लौटने के बाद खुशी का माहौल
कार्यक्रम से लौटने के बाद सृष्टि साहू काफी खुश नजर आईं और उन्होंने अपने अनुभव अपने मित्रों के साथ साझा किए. वहीं स्कूल की प्राचार्य ने इसे विद्यालय की बड़ी उपलब्धि बताया और भविष्य में छात्रों को लगन और आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया.