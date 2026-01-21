ETV Bharat / state

परीक्षा पे चर्चा 2026: प्रथम चरण में महासमुंद की बेटी सृष्टि साहू का हुआ चयन

प्रथम चरण में विद्यार्थियों के चयन के लिए जिलों से छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों से संबंधित वीडियो आमंत्रित किए गए थे. निर्धारित तिथि तक कुल 171 विद्यार्थियों के वीडियो मिले. गठित समिति द्वारा इन वीडियो का गहन परीक्षण किया गया, जिसके बाद 18 विद्यार्थियों का चयन कर उनका विवरण केंद्र को भेजा गया. चयनित विद्यार्थियों में पीएमश्री विद्यालय से 04, सेजस से 06, निजी विद्यालयों से 04, शासकीय विद्यालयों से 03 और केजीबीव्ही से 01 विद्यार्थी शामिल हैं.

पिछले साल पंजीयन के मामले में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर रहा था, जबकि इस वर्ष अंडमान एवं निकोबार, चंडीगढ़ एवं लक्षद्वीप के बाद राज्य को चौथा स्थान मिला है. इस साल प्रदेश से 1.41 लाख पालकों ने पंजीयन कराया, जो पैरेंट्स की शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता का स्पष्ट संकेत है.

रायपुर: परीक्षा पे चर्चा के नवें संस्करण में इस साल भी छात्रों, परिजनों और टीचर्स में व्यापक उत्साह देखने को मिला. पंजीयन की अंतिम तिथि 11 जनवरी 2026 तक छत्तीसगढ़ से कुल 29.29 लाख प्रतिभागियों ने पोर्टल पर अपना पंजीयन कराया. यह आंकड़ा गत वर्ष की तुलना में 7.16 लाख ज्यादा है, जो कार्यक्रम के प्रति बढ़ती रुचि को दर्शाता है.

केंद्र की समिति द्वारा महासमुंद जिले के स्वामी आत्मानंद विद्यालय, नयापारा की गणित संकाय की कक्षा 12वीं की छात्रा कु. सृष्टि साहू का चयन किया गया है। कु. सृष्टि साहू, पिता श्री नरेन्द्र कुमार साहू एवं माता श्रीमती दिनेश्वरी साहू को 21 जनवरी 2026 को दिल्ली में आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया गया है.

प्रशासन और स्कूल परिवार की प्रतिक्रिया

सृष्टि साहू के चयन पर जिला कलेक्टर विनय कुमार लंगहे ने उनसे मुलाकात कर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. स्कूल की प्राचार्या अमी रूफस ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि सृष्टि एक अनुशासित, परिश्रमी और अध्ययनशील छात्रा है. उन्होंने यह भी बताया कि सृष्टि बाल दिवस के अवसर पर शाला नायक की भूमिका में प्राचार्य की कुर्सी पर बैठकर नेतृत्व प्रदान कर चुकी है.

परिवार का गर्व और सहयोग

सृष्टि साहू के पिता शासकीय स्कूल में टीचर है और मां हाउसवाइफ है. दोनों ने अपनी बेटी के चयन पर गर्व एवं प्रसन्नता व्यक्त की है और इसे परिवार के साथ-साथ जिले के लिए भी गौरव का विषय बताया है.

स्कूल एवं विभागीय प्रयासों की सराहना

प्राचार्य के अनुसार स्कूल के सभी टीचर्स द्वारा परीक्षा पे चर्चा में विद्यार्थियों के पंजीयन के लिए विशेष प्रयास किए.स्कूल में 100 प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित किया गया और छात्रों को नियमित अभ्यास भी कराया गया, जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आया.

सृष्टि साहू के चयन पर जिला शिक्षा अधिकारी विजय कुमार लहरे एवं शिक्षा विभाग ने हार्दिक बधाई दी गई. छात्रा के दिल्ली प्रवास से संबंधित आवश्यक व्यवस्थाएं समय-सीमा में पूर्ण कराने में जिला परियोजना समन्वयक रेखराज शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही. वहीं राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा रायपुर द्वारा भी महासमुंद जिले को इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं भेजी गई. परीक्षा पे चर्चा 2026 के आगामी चरणों में और विद्यार्थियों के चयन की प्रक्रिया जारी है.