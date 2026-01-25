उत्तराखंड में नाबालिग बेटे से नशा तस्करी करा रहे थे माता-पिता, पुलिस ने 33 लाख की स्मैक के साथ पकड़ा
उधम सिंह नगर में माता-पिता अपने बेटे से स्मैक की तस्करी करा रहे थे. जिसके पास से 33 लाख रुपए की स्मैक बरामद हुई है.
Published : January 25, 2026 at 3:23 PM IST
रुद्रपुर: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां पुलिस ने एक किशोर को 33 लाख की रुपए की स्मैक के साथ पकड़ा, लेकिन जब उससे पूछताछ की गई तो पुलिस भी दंग रह गई. पूछताछ में पता चला कि उसके ही माता-पिता उससे स्मैक की तस्करी करवा रहे थे. जिस पर पुलिस ने किशोर के माता-पिता के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है. जबकि, किशोर को संरक्षण में लिया गया है.
दरअसल, उत्तराखंड एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) की एएनटीएफ (एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स) को सूचना मिली थी कि गदरपुर क्षेत्र में स्मैक की सप्लाई हो रही है. जिस पर टीम ने गदरपुर थाना पुलिस को साथ लेकर क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया. चेकिंग के दौरान स्कूटी में एक किशोर आता हुआ दिखाई दिया.
33 लाख रुपए की स्मैक के साथ पकड़ा गया किशोर: टीम को देख किशोर डर गया और उसके पसीने छूटने लगे. जिस पर टीम को शक हुआ और उसकी तलाशी ली. तलाशी लेने पर किशोर के पास से 112.3 ग्राम स्मैक बरामद हुई. जिसकी कीमत 33 लाख रुपए आंकी गई है.
किशोर ने पुलिस को बताई ये बात: इसके बाद विधि विवादित किशोर को संरक्षण में लेकर उसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया जा रहा है. वहीं, पुलिस ने जब उससे स्मैक के बारे में पूछा तो जवाब सुन पुलिस हैरान हो गई. किशोर ने बताया कि 'उसे यह स्मैक उसके पापा और मम्मी ने दी थी. उन्होंने कहा था कि पुलिया के पास एक व्यक्ति खड़ा होगा, उसे ये सामान दे देना. फिर वापस आ जाना.'
माता-पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज: इसके बाद वो स्कूटी से सामान लेकर डिलीवरी देने जा रहा था, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया. फिलहाल, पुलिस ने स्मैक और स्कूटी को अपने कब्जे में ले लिया है. साथ ही किशोर से नशे की सामग्री की तस्करी के मामले में उसके पिता और माता के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21/60 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
ड्रग तस्करी में कुख्यात है पिता, दर्ज हैं कई मुकदमे: उधर, पुलिस ने जब किशोर के पिता की कुंडली खंगाली तो वो हिस्ट्रीशीटर के साथ बड़ा ड्रग तस्कर निकला. जो आसपास के क्षेत्र में नकटा के नाम कुख्यात है, उस पर 9 मुकदमे हैं. जबकि, किशोर के माता के खिलाफ भी 6 मुकदमे दर्ज हैं. अब पुलिस किशोर के माता-पिता की गिरफ्तारी के लिए आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
