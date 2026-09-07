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मेडिकल कॉलेज चंबा में डेढ़ वर्षीय बच्ची की मौत पर बवाल, परिजनों ने इलाज में देरी का लगाया आरोप

मेडिकल कॉलेज चंबा में बच्ची की मौत पर पिता ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया.

मेडिकल कॉलेज चंबा में बवाल!
मेडिकल कॉलेज चंबा में बवाल! (ETV Bharat FILE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 10:48 PM IST

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चंबा: पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा में एक डेढ़ वर्षीय बच्ची की उपचार के दौरान मौत पर बवाल मच गया. बच्ची की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर उपचार में घोर लापरवाही बरतने के सीधे आरोप जड़े. .

बच्ची की मां ने रोते हुए अस्पताल के रवैये पर कई सवाल खड़े किए. पीड़ित मां ने कहा, "अगर मेडिकल कॉलेज में गंभीर बच्चों को समय पर सही उपचार नहीं मिल सकता, तो ऐसे अस्पताल को सरकार को तुरंत बंद कर देना चाहिए".

मेडिकल कॉलेज चंबा में बच्ची की मौत मामला (ETV Bharat FILE)

मृतक बच्ची के पिता ने लगाए गंभीर आरोप

पीड़ित पिता ने कहा, उनकी डेढ़ वर्षीय बेटी कृतिका की छाती जाम थी और उसमें खून की कमी के लक्षण थे. उन्होंने सोचा कि तीसा अस्पताल के बजाय चंबा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बच्ची को बेहतर और त्वरित उपचार मिल सकेगा. वह शाम करीब चार बजे बच्ची को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे, लेकिन उन्हें त्वरित दाखिल तक नहीं किया गया और शाम करीब 5:30 बजे बच्ची को एडमिट किया गया.

पिता का आरोप है कि दाखिल करने के बाद उन्हें एक्सरे करवाने के लिए भेजा गया, लेकिन वहां कोई भी स्वास्थ्य कर्मी मौजूद नहीं मिला. इसके बाद अस्पताल स्टाफ ने दो अन्य टेस्ट करवाने के लिए कह दिया, जिसके लिए उन्हें बाहर निजी लैब के चक्कर काटने पड़े. निजी लैब से टेस्ट करवाकर जब वे वापस लौटे तो स्टाफ ने कहा कि बच्ची को भाप देनी पड़ेगी और इंजेक्शन लगेगा.

उन्होंने कहा कि इमरजेंसी वार्ड पूरी तरह से इंटर्न डॉक्टरों के हवाले छोड़ा गया था और कोई भी विशेषज्ञ या वरिष्ठ डॉक्टर मरीज की सुध लेने वाला नहीं था. बच्ची करीब पौने घंटे तक तड़पती रही, लेकिन कोई डॉक्टर देखने तक नहीं आया. बच्ची के दम तोड़ने से महज 15 मिनट पहले एक डॉक्टर देखने पहुंचे. इस दौरान बच्ची को इंजेक्शन लगाया और भाप दी, उसके तुरंत बाद बच्ची पूरी तरह अचेत हो गई और उसने दम तोड़ दिया.

मेडिकल कॉलेज चंबा के एमएस डॉ. प्रदीप ने कहा, "पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक विशेष जांच कमेटी गठित की गई है. जांच कमेटी की रिपोर्ट में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी".

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