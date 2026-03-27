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"बुक्स चेंज, रेट में भी फर्क पड़ा..."; जानिये काॅपी-किताब और यूनिफॉर्म की कीमतों पर क्या बोले अभिभावक?

लखनऊ में दुकानों पर कोर्स लेने पहुंचे अभिभावकों ने दी प्रतिक्रिया.

दुकान पर किताबें खरीदते अभिभावक व बच्चे
दुकान पर किताबें खरीदते अभिभावक व बच्चे (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 11:03 PM IST

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लखनऊ : एक अप्रैल से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने जा रही है. एक ओर जहां बच्चे नई क्लास और नए माहौल को लेकर उत्साहित हैं, वहीं दूसरी ओर अभिभावकों की चिंता भी बढ़ी है. लखनऊ में काॅपी, किताब और यूनिफॉर्म खरीदने पहुंचे अभिभावकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी.


हजरतगंज पहुंचीं गजल बताती हैं कि किताबें ठीक से मिल रही हैं, दाम भी मुनासिब हैं. किताबें ज्यादा नहीं बदली हैं, बहुत कम बदली हैं. वह बताती हैं कि हम लोग यहीं से किताबें लेते हैं. उचित दामों पर अच्छे से सामान मिल जाता है.

अभिभावकों ने दी प्रतिक्रिया (Video credit: ETV Bharat)

वह बताती हैं करीब सात हजार रुपये का कोर्स खरीदा है. थोड़ा डिस्काउंट भी मिला है. ड्रेस में पीटी यूनिफार्म बदली है, काफी समय बाद बदली है. कुछ दुकानें रहती हैं जिसमें कोर्स मिलता है. हम लोग पास में रहते हैं इसलिये यही जगह ठीक है.

अभिभावक फुरकान कहते हैं कि "उनके दो बच्चे अलग-अलग कक्षाओं में पढ़ते हैं, लेकिन हर साल पब्लिशर या सिलेबस बदलने से पुरानी किताबें काम नहीं आतीं. उन्होंने कहा अगर बदलाव न हो तो छोटे बच्चे बड़े भाई की किताबें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता.”

दुकानों पर मौजूद अभिभावक
दुकानों पर मौजूद अभिभावक (Photo credit: ETV Bharat)

निदा ने बताया कि "बुक्स चेंज हुई हैं, रेट में भी थोड़ा फर्क आया है. शिक्षा महंगी होती जा रही है. थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा. पूरा सेट इस साल ₹8000 में आया, जो पिछले साल से ज्यादा है. उन्होंने कहा कि बुकसेलर डिस्काउंट भी दे रहे हैं. स्कूल बैग पर भी डिस्काउंट मिल रहा है." सातवीं कक्षा की छात्रा मोनालिसा ने कहा कि "उन्हें नए सत्र, नए दोस्तों और नई किताबों का इंतजार है."

दुकान पर रखीं किताबें
दुकान पर रखीं किताबें (Photo credit: ETV Bharat)

आगरा में सख्ती : आगरा में जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों की मनमानी पर सख्त कार्रवाई की है. आगरा के डीएम ने एक निजी स्कूल पर यूनिफॉर्म और किताबों की मोनोपॉली के मामले में ₹5 लाख का जुर्माना लगाया. साथ ही, तीन साल से पहले बदलाव करने वाले स्कूलों की पहचान कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.



यह भी पढ़ें : पाठ्यक्रम और ड्रेस बदलने वाले स्कूलों में हड़कंप; आगरा जिला प्रशासन के एक्शन का असर

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