दिल्ली में 16 साल के छात्र ने दी जान, परिजनों ने स्कूल के खिलाफ किया प्रदर्शन; लगाये गंभीर आरोप
मृतक के परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी गई है.
Published : November 20, 2025 at 1:37 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन पर मंगलवार दोपहर एक कक्षा 10 के छात्र की मौत का मामला सामने आया. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आगे की जांच शुरू की गई. यह घटना मंगलवार दोपहर की है, जब छात्र ने मेट्रो स्टेशन से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि छात्र के बैग से एक नोट बरामद किया गया है, जिसमें उसकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं.
घटना के बाद परिजनों ने अन्य अभिभावकों के साथ स्कूल के बाद प्रदर्शन किया. गुस्साए परिजनों ने स्कूल का घेराव किया और छात्र को इंसाफ दिलाने की मांग की. इतना ही नहीं, उन्होंने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए. वे सभी हाथों में पोस्टर बैनर लेकर स्कूल के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए. उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
एफआईआर के अनुसार, छात्र के पिता ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा कई बार घर में स्कूल के कुछ शिक्षकों के व्यवहार को लेकर परेशान होने की बात कहता था. मृतक के परिवार का कहना है कि वे स्कूल से संपर्क भी कर चुके थे, लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया. पुलिस के अनुसार, परिवार ने ये भी बताया कि लड़का मानसिक तनाव में था और पढ़ाई से जुड़ी बातों पर ज्यादा दबाव महसूस करता था. पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि नोट में लिखी बातें कितनी सटीक हैं.
