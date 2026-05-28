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गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के माता-पिता पुलिस गिरफ्त में

रतनगढ़ थाना पुलिस ने पूछताछ के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के परिजनों को गिरफ्तार कर लिया.

Ratangarh Police Station
रतनगढ़ पुलिस थाना (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 28, 2026 at 9:40 PM IST

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चूरू: रतनगढ़ में पार्षद राजकुमार के घर हुई फायरिंग की वारदात मामले में पुलिस जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है. जांच की की आंच अब गैंगस्टरों के परिजनों तक पहुंचती जा रही है. इसी कड़ी में गुरुवार को रतनगढ़ थाना पुलिस ने पूछताछ के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के परिजनों को गिरफ्तार कर लिया है. एसपी निश्चय प्रसाद एम ने बताया कि रतनगढ़ थाना पुलिस ने गैंगस्टर रोहित गोदारा के 70 वर्षीय पिता संतदास, 68 वर्षीय माता गीता देवी और वीरेंद्र चारण के पिता नरेंद्र सिंह चारण को हिरासत में लेकर बाद पूछताछ गिरफ्तार कर लिया.

फिरौती की राशि पहुंच रही थी परिजनों तक: पुलिस से मिली जानकारी अनुसार गैंगस्टरों द्वारा धमका कर ली गई फिरौती से जुड़ी रकम आरोपियों के परिजनों तक पहुंचती थी. रतनगढ़ से मांगी गई फिरौती की राशि भी इन्हीं तक पहुंचने की आशंका के आधार पर पुलिस पूछताछ कर रही है.

पढ़ें: रोहित गोदारा गैंग की भाजपा नेता को रंगदारी की धमकी देने के विरोध में कुचामन बंद, रैली निकाली

कांग्रेस पार्षद के घर हुई फायरिंग: गत 14 मई की सुबह रतनगढ़ में कांग्रेस नेता राजकुमार बबेरवाल के घर पर पंजाब निवासी शूटर ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था. अचानक से हुए घटनाक्रम से इलाके में दहशत फैल गई थी. गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए थे. घटना के बाद पुलिस ने पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी कर जांच शुरू की थी. पूरे प्रकरण में पुलिस अब-तक पंजाब निवासी दो शूटर्स समेत जयपुर निवासी गोदारा गैंग के दो गुर्गो को गिरफ्तार कर चुकी है. पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपियों ने कथित रूप से रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के इशारे पर फायरिंग की थी.

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ROHIT GODARA AND VIRENDRA CHARAN
RANSOM AMOUNT TO GANGSTERS FAMILY
CHURU POLICE IN ACTION
FIRING ON CONGRESS COUNCILLOR
PARENTS OF GANGSTERS IN CUSTODY

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