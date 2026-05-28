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गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के माता-पिता पुलिस गिरफ्त में

चूरू: रतनगढ़ में पार्षद राजकुमार के घर हुई फायरिंग की वारदात मामले में पुलिस जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है. जांच की की आंच अब गैंगस्टरों के परिजनों तक पहुंचती जा रही है. इसी कड़ी में गुरुवार को रतनगढ़ थाना पुलिस ने पूछताछ के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के परिजनों को गिरफ्तार कर लिया है. एसपी निश्चय प्रसाद एम ने बताया कि रतनगढ़ थाना पुलिस ने गैंगस्टर रोहित गोदारा के 70 वर्षीय पिता संतदास, 68 वर्षीय माता गीता देवी और वीरेंद्र चारण के पिता नरेंद्र सिंह चारण को हिरासत में लेकर बाद पूछताछ गिरफ्तार कर लिया.

फिरौती की राशि पहुंच रही थी परिजनों तक: पुलिस से मिली जानकारी अनुसार गैंगस्टरों द्वारा धमका कर ली गई फिरौती से जुड़ी रकम आरोपियों के परिजनों तक पहुंचती थी. रतनगढ़ से मांगी गई फिरौती की राशि भी इन्हीं तक पहुंचने की आशंका के आधार पर पुलिस पूछताछ कर रही है.