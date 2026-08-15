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माता–पिता तिरंगे बेचने निकले, पीछे से निर्माणाधीन मकान के खुले टांके में गिरकर मासूम की मौत

कोटा: शहर के जवाहर नगर थाना इलाके में एक ढाई साल के मासूम बच्चे की पानी के खुले टैंक में गिरने से मौत का मामला सामने आया है. बालक अपने माता-पिता के साथ नाना के यहां पर आया था. स्वतंत्रता दिवस होने के चलते दोनों पति-पत्नी तिरंगे झंडे बचने के लिए तलवंडी चौराहे और आसपास के इलाके में चले गए थे. उनके दो जुड़वा बच्चे हैं. दोनों घर पर खेल रहे थे. जिनमें से एक खुले टांके में गिर गया.

पानी के टांके में तैरती नजर आई फुटबाल: थानाधिकारी मुकेश मीणा ने बताया कि बारां जिले के मंडोला गांव से दिलखुश अपनी पत्नी और दो जुड़वां बच्चों के साथ कोटा आया हुआ था. उसके ससुर तलवंडी इलाके में एक निर्माणाधीन मकान में चौकीदारी करते हैं. वहीं वह पत्नी के साथ रुका हुआ था. बच्चों को छोड़कर वह शनिवार सुबह तिरंगे झंडे बेचने के लिए निकल गया था. वापस आने पर अक्षु वहां नहीं मिला. उसकी फुटबॉल पानी के टांके में तैरती नजर आई. इसके बाद जब तलाश की गई, तो बालक टैंक में मिला. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया. थानाधिकारी ने बताया कि परिजन पहले पोस्टमार्टम करने से इनकार कर रहे थे, लेकिन बाद में तैयार हो गए. पोस्टमार्टम के बाद शव सुपुर्द किया जाएगा.