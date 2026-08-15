माता–पिता तिरंगे बेचने निकले, पीछे से निर्माणाधीन मकान के खुले टांके में गिरकर मासूम की मौत
पुलिस ने इस आशंका से आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए कि बच्चे को कोई लेकर तो नहीं गया.
Published : August 15, 2026 at 6:55 PM IST
कोटा: शहर के जवाहर नगर थाना इलाके में एक ढाई साल के मासूम बच्चे की पानी के खुले टैंक में गिरने से मौत का मामला सामने आया है. बालक अपने माता-पिता के साथ नाना के यहां पर आया था. स्वतंत्रता दिवस होने के चलते दोनों पति-पत्नी तिरंगे झंडे बचने के लिए तलवंडी चौराहे और आसपास के इलाके में चले गए थे. उनके दो जुड़वा बच्चे हैं. दोनों घर पर खेल रहे थे. जिनमें से एक खुले टांके में गिर गया.
पानी के टांके में तैरती नजर आई फुटबाल: थानाधिकारी मुकेश मीणा ने बताया कि बारां जिले के मंडोला गांव से दिलखुश अपनी पत्नी और दो जुड़वां बच्चों के साथ कोटा आया हुआ था. उसके ससुर तलवंडी इलाके में एक निर्माणाधीन मकान में चौकीदारी करते हैं. वहीं वह पत्नी के साथ रुका हुआ था. बच्चों को छोड़कर वह शनिवार सुबह तिरंगे झंडे बेचने के लिए निकल गया था. वापस आने पर अक्षु वहां नहीं मिला. उसकी फुटबॉल पानी के टांके में तैरती नजर आई. इसके बाद जब तलाश की गई, तो बालक टैंक में मिला. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया. थानाधिकारी ने बताया कि परिजन पहले पोस्टमार्टम करने से इनकार कर रहे थे, लेकिन बाद में तैयार हो गए. पोस्टमार्टम के बाद शव सुपुर्द किया जाएगा.
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सीसीटीवी फुटेज भी किए चेक: मृतक के पिता दिलखुश ने बताया कि जब वह दोपहर में घर पहुंचा, तो अक्षु नहीं मिला. जब हमारे साले से पूछा, तब उन्होंने बताया कि हमारे साथ ही खेल रहा था, लेकिन अब नहीं मिल रहा है. इसके बाद पुलिस से संपर्क किया गया. पुलिस ने इस आशंका से आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए कि बच्चे को कोई लेकर तो नहीं गया. हालांकि बाद में टैंक में फुटबॉल नजर आई. इसके बाद टैंक में बच्चों की बॉडी मिल गई. इस मामले में परिजन ठेकेदार को बुलाने की कहने लगे. हालांकि मकान मालिक पहुंच गया था. मकान मालिक रमेश का कहना है कि मकान का निर्माण काफी समय से बंद था. शनिवार को ही दोबारा चालू किया. उनका कहना है कि टैंक को आज ही बंद किया जाना था.