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डिलीवरी के बाद बच्चे को अस्पताल में छोड़कर फरार हुए मां-बाप, नवजात को बेचने का भी किया प्रयास

नवजात शिशु को 10 से 15 हजार रुपये में बेचने की कोशिश की, लेकिन किसी ने इस अनैतिक कार्य में रुचि नहीं दिखाई.

हमीरपुर मेडिकल कॉलेज
हमीरपुर मेडिकल कॉलेज (FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 2:41 PM IST

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हमीरपुर: डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक बेहद सनसनीखेज और मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक नवजात शिशु के जन्म के बाद उसके मां-बाप उसे रोता-बिलखता अस्पताल में ही छोड़कर फरार हो गए. ऐसी भी जानकारी सामने आई है कि दंपति ने बच्चे को बेचने का प्रयास भी किया था, जिससे ये मामला और गंभीर हो गया है.

जानकारी के अनुसार, रविवार को नेपाली मूल का एक व्यक्ति अपनी कथित पत्नी के साथ उसकी डिलीवरी के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचा था. सोमवार को महिला ने एक शिशु को जन्म दिया, लेकिन बच्चे के जन्म के कुछ ही समय बाद दोनों माता-पिता उसके प्रति असहज और निराश नजर आए. अस्पताल में मौजूद लोगों का कहना था कि दंपति ने नवजात शिशु को 10 से 15 हजार रुपये में बेचने की कोशिश की, लेकिन किसी ने इस अनैतिक कार्य में रुचि नहीं दिखाई. बताया जा रहा है कि जब उन्हें आशंका हुई कि उनकी इस हरकत का खुलासा हो सकता है, तो दोनों अचानक अस्पताल से फरार हो गए और नवजात को वहीं छोड़ दिया. कुछ समय बाद जब पीडियाट्रिक्स विभाग के डॉक्टरों को इस बारे में जानकारी मिली, तो उन्होंने तुरंत कॉलेज प्रशासन को सूचित किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए चाइल्ड हेल्पलाइन को भी इसकी जानकारी दे दी गई है, ताकि नवजात की देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

सीसीटीवी से पहचान का प्रयास

वहीं, अस्पताल प्रशासन ने दंपति की पहचान के लिए अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है. वहीं मेडिकल कॉलेज के एमएस डॉ. देशराज शर्मा ने बताया कि 'नेपाली मूल के दंपति द्वारा अपने नवजात को अस्पताल में छोड़कर फरार होने की सूचना मिली है. चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचित कर दिया गया है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है. साथ ही इस मामले की जानकारी पुलिस को भी दी जाएगी, ताकि आरोपियों का पता लगाकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके.'

ये घटना समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है, जहां इंसानियत और रिश्तों की मर्यादा को तार-तार किया गया है. फिलहाल अस्पताल प्रशासन और संबंधित एजेंसियां मिलकर नवजात की सुरक्षा और भविष्य को लेकर आवश्यक कदम उठा रहे हैं.

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