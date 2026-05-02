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जवान बेटे की मौत से टूटे माता–पिता ने लिया साहसिक निर्णय, पेश की मानवता की मिशाल

अनिल की मृत्यु की पुष्टि होते ही परिजनों ने तुरंत नेत्रदान का निर्णय ले लिया, जो समाज में बढ़ती जागरूकता का प्रतीक है.

deceased Anil Mandovra
मृतक अनिल मंडोवरा (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 2, 2026 at 8:33 PM IST

3 Min Read
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बूंदी: दर्द जब शब्दों से परे हो जाए और आंसू भी साथ छोड़ दें, ऐसे ही असहनीय क्षणों में बूंदी के एक परिवार ने मानवता की ऐसी मिसाल पेश की. कम उम्र में पुत्र को खोने का असहनीय दुख झेल रहे माता-पिता ने अपने जिगर के टुकड़े की अंतिम विदाई को सेवा और संवेदना का रूप देते हुए उसका नेत्रदान करवा दिया. शहर के लुहार गली निवासी रामकिशन मंडोवरा के पुत्र अनिल मंडोवरा का शनिवार सुबह हृदय गति रुकने से आकस्मिक निधन हो गया. इस दुखद घटना ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया. ऐसे कठिन समय में परिवार ने ​उनके नेत्रदान का निर्णय लिया.

दुख के बीच लिया निर्णय दूसरों के लिए बना प्रेरणा: 47 वर्षीय अनिल मंडोवरा बचपन से ही सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हुए धर्म-कर्म में गहरी आस्था रखते थे. प्रकृति से प्रेम और जीव सेवा के प्रति समर्पण ने उन्हें हर किसी का प्रिय बना दिया था. 'जीव सेवा संस्थान' से जुड़े अनिल अपने मित्रों, परिवार और समाज में हमेशा मुस्कुराते चेहरे और मददगार स्वभाव के लिए पहचाने जाते थे. लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. अचानक आई इस त्रासदी ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया. मां कांता, पिता रामकिशन, भाई संजय और सुनीन और पत्नी अंतिमा के लिए यह क्षति शब्दों में बयां करना असंभव था. फिर भी, इस अथाह दुख के बीच परिवार ने जो निर्णय लिया, वह हर किसी के लिए प्रेरणा बन गया.

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आंसुओं के बीच करवाया नेत्रदान: अनिल के अधूरे सेवा कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हुए परिवार ने उनके नेत्रदान का निर्णय लिया. जैसे ही परिवार ने नेत्रदान के लिए संपर्क किया, शाइन इंडिया फाउंडेशन के ज्योति मित्र इदरीस बोहरा ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू की. मात्र एक घंटे के भीतर कोटा से ईबीएसआर-बीबीजे चैप्टर के कोऑर्डिनेटर डॉ कुलवंत गौड़ ने 'ज्योति रथ' के माध्यम से बूंदी जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचकर नेत्र संकलन की प्रक्रिया को पूरा किया. परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में संपन्न हुई यह प्रक्रिया हर किसी की आंखों को नम कर गई.

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डॉ कुलवंत गौड़ ने बताया कि अनिल की मृत्यु की पुष्टि होते ही परिजनों ने तुरंत नेत्रदान का निर्णय ले लिया, जो समाज में बढ़ती जागरूकता का प्रतीक है. उन्होंने यह भी बताया कि विशेष रूप से गर्मियों में नेत्रदान के दौरान सावधानी बरतना आवश्यक होता है. नेत्रदाता की आंखों को बंद रखकर उन पर गीली पट्टी बनाए रखना चाहिए, जिससे कॉर्निया की गुणवत्ता सुरक्षित रहती है. उन्होंने कहा कि यद्यपि नेत्रदान 6 से 8 घंटे के भीतर किया जा सकता है, लेकिन जितनी जल्दी यह प्रक्रिया पूरी होती है, उतनी ही बेहतर गुणवत्ता के कॉर्निया प्राप्त होते हैं.

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