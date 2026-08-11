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पाकुड़ में दो माह के बच्चे की हत्या, पुलिस हिरासत में माता-पिता

पाकुड़ में दो माह के बच्चे की हत्या हुई है.

Parents detained for murder of two month old baby in Pakur
घटनास्थल पर जमा लोग (पाकुड़) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 11, 2026 at 11:24 PM IST

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पाकुड़: जिला में सदर प्रखंड के संग्रामपुर गांव में मासूम बच्चे की गला घोंटकर हत्या का मामला सामने आया है. हत्या की सूचना मिलते ही मुफसिल थाना की पुलिस संग्रामपुर गांव पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया.

पुलिस की पूछताछ के क्रम में बच्ची की मां ने अपने पति पर हत्या का आरोप लगाया. वहीं पति ने अपने बचाव में उसकी मां पर ही हत्या का आरोप लगा दिया है. इसी तरह एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाने को लेकर पुलिस ने बच्चे की मां, पिता एवं एक अन्य को हिरासत लेकर थाना में पूछताछ कर रही है. इस घटना की पुष्टि थाना प्रभारी गौरव कुमार ने की.

मुफसिल थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि संग्रामपुर गांव से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने अपने दो माह के बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी है. जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया और जब बच्चे के परिजनों से पूछताछ शुरू की गयी.

पुलिस पदाधिकारी को एक-दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर दिग्भ्रमित करने का काम किया जिस कारण पिता सारजेन शेख, बच्ची की मां एवं नानी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. मिली जानकारी के मुताबिक सारजेन शेख एवं उसकी उसकी पत्नी के बीच विवाद होता रहता था. मंगलवार को जब आसपास के लोग शोर सुनकर पहुंचे तो उनके होश उड़ गये. ग्रामीणों ने घटना की जानकारी मुफसिल थाना को दी. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी गौरव कुमार अन्य पदाधिकारी दलबल पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लिया और तीनों को हिरासत में लेकर थाना में पूछताछ जारी है.

इस वाकये की सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार गौरव भी मुफसिल थाना पहुंचे और हिरासत में लिए गए लोगो से पूछताछ की.

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माता और पिता पर हत्या का आरोप
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