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धनबाद में रैगिंग के बाद छात्र की पिटाई को लेकर अभिभावकों का हंगामा, बवाल के बाद आरोपी छात्र को स्कूल से निकाला

धनबाद: रैगिंग को लेकर एक छात्र की पिटाई मामले ने तूल पकड़ लिया है. घटना के बाद नाराज छात्रों के अभिभावकों और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने स्कूल के बाहर धरना देते हुए प्रदर्शन किया. प्रोटेस्ट के दौरान लोगों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है.

हंगामे के बीच स्कूल पहुंची पुलिस

इस दौरान कुछ महिलाएं हाथों में झाड़ू लेकर स्कूल पहुंचीं. हालात को देखते हुए मौके पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और अब पूरे क्षेत्र में पुलिस नजर रख रही है. प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि स्कूल में छात्रों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरती जा रही है. उनका कहना है कि पहले भी एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है लेकिन स्कूल प्रबंधन ने उस मामले से कोई सबक नहीं लिया है.

रैगिंग को लेकर अभिभावकों का हंगामा (Etv Bharat)

रैगिंग और छात्र की पिटाई से अभिभावक आक्रोशित

प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों का आरोप है कि एक अन्य छात्र के साथ रैगिंग की गई और बेल्ट से उसकी बेरहमी से पिटाई की गई है. इन घटनाओं के बाद अभिभावकों में भारी नाराजगी है और वे स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं.

स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने की मांग

धरना देने वाले लोगों का कहना है कि स्कूल में बच्चे सुरक्षित नहीं हैं. उनका साफ कहना है कि जब तक उपायुक्त मौके पर पहुंचकर पूरे मामले में कार्रवाई का भरोसा नहीं देंगे, तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा. अभिभावकों ने चेतावनी दी है कि यदि स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो वे अपने बच्चों का नाम स्कूल से कटवा देंगे.