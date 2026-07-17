ETV Bharat / state

धनबाद में रैगिंग के बाद छात्र की पिटाई को लेकर अभिभावकों का हंगामा, बवाल के बाद आरोपी छात्र को स्कूल से निकाला

धनबाद में रैगिंग के बाद एक छात्र की पिटाई मामले के खिलाफ अभिभावकों ने स्कूल के बाहर हंगामा किया.

Parents create ruckus over ragging
रैगिंग को लेकर अभिभावकों का हंगामा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 17, 2026 at 4:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: रैगिंग को लेकर एक छात्र की पिटाई मामले ने तूल पकड़ लिया है. घटना के बाद नाराज छात्रों के अभिभावकों और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने स्कूल के बाहर धरना देते हुए प्रदर्शन किया. प्रोटेस्ट के दौरान लोगों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है.

हंगामे के बीच स्कूल पहुंची पुलिस

इस दौरान कुछ महिलाएं हाथों में झाड़ू लेकर स्कूल पहुंचीं. हालात को देखते हुए मौके पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और अब पूरे क्षेत्र में पुलिस नजर रख रही है. प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि स्कूल में छात्रों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरती जा रही है. उनका कहना है कि पहले भी एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है लेकिन स्कूल प्रबंधन ने उस मामले से कोई सबक नहीं लिया है.

रैगिंग को लेकर अभिभावकों का हंगामा (Etv Bharat)

रैगिंग और छात्र की पिटाई से अभिभावक आक्रोशित

प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों का आरोप है कि एक अन्य छात्र के साथ रैगिंग की गई और बेल्ट से उसकी बेरहमी से पिटाई की गई है. इन घटनाओं के बाद अभिभावकों में भारी नाराजगी है और वे स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं.

स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने की मांग

धरना देने वाले लोगों का कहना है कि स्कूल में बच्चे सुरक्षित नहीं हैं. उनका साफ कहना है कि जब तक उपायुक्त मौके पर पहुंचकर पूरे मामले में कार्रवाई का भरोसा नहीं देंगे, तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा. अभिभावकों ने चेतावनी दी है कि यदि स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो वे अपने बच्चों का नाम स्कूल से कटवा देंगे.

आरोपी छात्र स्कूल से निकाला गया: प्रभारी प्राचार्य

वहीं स्कूल के प्रभारी प्राचार्य सीके यादव ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, साथ ही तत्काल आरोपी छात्रों को स्कूल से निकाल दिया गया है. उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए आगे कमेटी बनाकर निर्णय लिया जाएगा.

जांच के बाद होगी कार्रवाई: बीडीओ

जबकि प्रखंड विकास पदाधिकारी इंद्रलाल ओहदार ने बताया कि छात्र की मारपीट की घटना है. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, जांच पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि धनबाद के निरसा स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय स्कूल में 10वीं क्लास के एक छात्र के साथ रैगिंग का मामला सामने आया था. जहां पांच छात्रों ने मिलकर एक युवक की बेल्ट से पिटाई की थी और मारपीट करते हुए उसका एक वीडियो भी सामने आया था. फिलहाल पीड़ित छात्र अस्पताल में भर्ती है.

ये भी पढ़ें- शराब पार्टी का बिल नहीं चुका पाने के कारण छात्र को देनी पड़ी जान! इंजीनियरिंग कॉलेज के सीनियर्स की दबंगई

धनबाद लॉ कॉलेज में रैगिंग को लेकर बढ़ा विवाद, जमकर हुई मारपीट

धनबाद बीआईटी सिंदरी कैंपस बना रणक्षेत्र, छात्रों की हुड़दंगबाजी और मारपीट

TAGGED:

रैगिंग को लेकर अभिभावकों का हंगामा
स्कूल में रैगिंग और छात्र की पिटाई
ANTI RAGGING CAMPAIGN IN DHANBAD
रैगिंग के बाद छात्र की पिटाई
PARENTS CREATE RUCKUS OVER RAGGING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.