मां-बाप ने 3 साल के बेटे को सिगरेट से दागा, पिटाई से टूटा बच्चे का हाथ, पड़ोसियों ने बुलाई पुलिस
सिविल लाइन थाना पुलिस ने बच्चे के माता-पिता को गिरफ्तार कर लिया है. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 17, 2026 at 12:11 PM IST
रायपुर: सगी मां और सौतेले पिता ने 3 साल के मासूम बच्चे पर जानलेवा कहर ढाया है. आरोप है कि सगी मां औ सौतेले पिता ने बच्चे की पहले बेदम पिटाई की, जिससे बच्चे का एक हाथ टूट गया. इतने से भी माता पिता का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो दोनों ने मिलकर बच्चे को सिगरेट से दागा. जख्मी बच्चे के शरीर पर कई निशान सिगरेट के दागे जाने से बन गए हैं.
माता-पिता ने बच्चे का तोड़ा हाथ, सिगरेट से दागा
पुलिस की पूछताछ में तीन साल के पीड़ित बच्चे ने बताया कि उसके माता-पिता छोटी-छोटी बातों पर उसकी बेदम पिटाई किया करते हैं. वारदात वाले दिन बच्चे के जोर-जोर से रोने की आवाजें सुनाई पड़ रही थी. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पता लगाया तो मालूम चला कि बच्चे के माता पिता उसे पीट रहे हैं. स्थानीय लोगों ने इस बात की शिकायत पुलिस को फोन पर दी. जिसके बाद पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की. पुलिस ने तत्काल बच्चे को पहले इलाज के लिए भेजा और बच्चे की मां को अरेस्ट कर लिया. पुलिस ने बताया कि बच्चे के चेहरे और आंखों के पास गंभीर चोट के निशान मिले हैं. बच्चे के शरीर पर सिगरेट के दागे जाने के निशान भी मौजूद हैं.
पड़ोसी की शिकायत पर पहुंची पुलिस
पुलिस ने गुरुवार को आरोपी मां को गिरफ्तार किया जबकि आरोपी पिता की गिरफ्तारी शुक्रवार की रात को गई. पुलिस आज आरोपी माता-पिता को कोर्ट में पेश करेगी. सिविल लाइन थाना प्रभारी यमन देवांगन ने कहा, " बच्चे के पड़ोसी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि बच्चे को उसके घर में माता-पिटा बेरहमी से पीट रहे हैं. महिला जब आरोपी माता पिता को समझाने के लिए गई तो उल्टे उनको ही वो लोग डांटने लगे.
बच्चे के माता-पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है. जख्मी बच्चे को अस्पताल में भर्ती किया गया है. पता चला है कि सौतेला पिता काफी दिनों से बच्चे को प्रताड़ित कर रहा था. आज दोनों को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी जहां से उनको जेल भेज दिया जाएगा: यमन देवांगन, जांच अधिकारी
किशोर न्याय अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई का प्रावधान
इस घटना को लेकर अधिवक्ता विशाल शुक्ला ने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत बच्चों से मारपीट दुर्व्यवहार या जानबूझकर उपेक्षा करने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है. संकट में मिले बच्चों को बाल कल्याण समिति के सामने पेश कर उनकी सुरक्षा और पुनर्वास पर फैसला लिया जा सकता है. बच्चों के साथ हिंसा की आशंका होने पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर भी सूचना दी जा सकती है.