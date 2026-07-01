ETV Bharat / state

नाबालिग बेटी से देह व्यापार करवाने के आरोप में माता–पिता गिरफ्तार, दलाल फरार

नाबालिग बालिका से देह व्यापार का मामला पुलिस और प्रशासन के संज्ञान में तब आया, जब बूंदी चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम दबलाना क्षेत्र के एक गांव में देह व्यापार से जुड़े एक अन्य मामले में कार्रवाई करने पहुंची थी. दबलाना थाना प्रभारी प्रिया व्यास ने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन टीम को गांव में झालावाड़ जिले से नाबालिग बालिकाओं को लाकर देह व्यापार की सूचना मिली थी. हालांकि टीम को यहां झालावाड़ की कोई बालिका नहीं मिली. ऐसे में एक नाबालिग टीम की जांच पड़ताल में सामने आई, जिससे उसके माता–पिता देह व्यापार का काम करवा रहे थे.

बूंदी: जिले के दबलाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग बालिका से उसके माता–पिता के द्वारा दलाल के माध्यम से देह व्यापार करवाने का गंभीर मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में पीड़िता के बयानों के बाद उसके माता–पिता को गिरफ्तार कर लिया है.

बाल कल्याण समिति के समक्ष किया पेश: बाल कल्याण समिति अध्यक्ष सीमा पोद्दार का कहना है कि चाइल्ड हेल्पलाइन टीम को 1098 पर सूचना मिली थी की झालावाड़ से कुछ लड़कियों को यहां लाकर उन्हें रखा गया है. टीम ने दबलाना थाना पुलिस को साथ लेकर जांच पड़ताल की, तो इस तरह की कोई लड़कियां उन्हें नहीं मिली. इसी बीच टीम को एक नाबालिग बालिका से देह व्यापार करवाने की भनक लगी, तो टीम उस बालिका के घर पहुंची. जहां पर नाबालिग का रेस्क्यू कर उससे पूछताछ की, तो उसने उसके माता–पिता और मोबिना कंजर नामक महिला दलाल पर उससे जबरन देह व्यापार करवाने की बात कही. इसके बाद पुलिस ने नाबालिग को सुरक्षा में लेते हुए 164 के बयान दर्ज करवाए. जिसमें उसने कंजर महिला दलाल मोबिना के घर देह व्यापार करवाने का खुलासा किया.

पढ़ें: अनैतिक देह व्यापार के दो अड्डों पर चला पीला पंजा, बुलडोजर से किया जमींदोज

300 से 500 वसूल रहे थे माता–पिता और दलाल: चाइल्ड हेल्पलाइन कोऑर्डिनेटर रामनारायण गुर्जर ने बताया कि पीड़ित से पूछताछ और दर्ज बयानों के बाद उसके माता–पिता और दलाल मोबिना के द्वारा उससे देह व्यापार करवाने की बात सामने आई है. उन्होंने बताया कि आरोपी माता–पिता के कहने पर दलाल मोबिना के घर में बकायदा 300 से 500 रुपए में उससे देह व्यापार करवाया जा रहा था. टीम के सामने आया कि नाबालिग बालिका को अब तक कई बार देह शोषण का शिकार बनाया जा चुका है. उन्होंने बताया कि दबलाना पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पढ़ें: कोटा ग्रामीण पुलिस का बड़ा एक्शन, इटावा में देह व्यापार के ठिकाने पर रेड, 5 महिलाओं सहित 9 गिरफ्तार

आरोपी माता–पिता गिरफ्तार, दलाल की तलाश: दबलाना थाना प्रभारी प्रिया व्यास ने बताया कि मामला काफी गंभीर है. पीड़िता के 164 के बयानों में उसने उसके माता–पिता पर देह व्यापार में धकेलने और महिला दलाल मोबिना कंजर पर देह व्यापार करवाने की बात कही है. थाना प्रभारी ने बताया कि घटना के बाद नाबालिग के पिता फोरूलाल और माता फूला को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने पॉक्सो एक्ट, देह व्यापार, पीटा एक्ट सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी माता–पिता को गिरफ्तार किया है. जबकि महिला दलाल मोबिना फरार बताई गई है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है.