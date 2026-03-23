बोर्ड परीक्षाओं के बाद फिर गुलजार हुई कोचिंग नगरी कोटा, ​NEET-JEE की तैयारी के लिए उमड़े छात्र और पेरेंट्स

बोर्ड परीक्षाओं के बाद फिर गुलजार हुई कोचिंग नगरी कोटा, NEET-JEE की तैयारी के लिए उमड़े छात्र और पेरेंट्स
बड़ी संख्या में विद्यार्थी और उनके पेरेंट्स कोटा पहुंच रहे हैं और अपने बच्चों का कोचिंग संस्थानों में दाखिला करा रहे हैं.
Published : March 23, 2026 at 10:43 AM IST|
Updated : March 23, 2026 at 12:04 PM IST
कोटा : इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षा की तैयारी के लिए कोटा पहली पसंद माना जाता है. टॉपर्स देने की बात हो या फिर सिलेक्शन की, कोटा की बात हर जगह होती है. देश में सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस की पढ़ाई और कोचिंग करने वाले विद्यार्थी कोटा ही पसंद करते हैं. हाल ही में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं खत्म हो गई हैं, सीबीएसई से लेकर लगभग सभी स्टेट के बोर्ड की परीक्षाएं खत्म हो गई हैं. इसके बाद बड़ी संख्या में विद्यार्थी और उनके पेरेंट्स कोटा पहुंच रहे हैं और अपने बच्चों का कोचिंग संस्थानों में नीट और जेईई की कोचिंग के लिए दाखिला करा रहे हैं. इससे कोटा के रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से लेकर कोचिंग एरिया में पेरेंट्स की हलचल तेज हो गई है. कोचिंग संस्थानों में 25 मार्च से नए बैच शुरू हो रहे हैं.
कोटा के एलन कोचिंग संस्थान के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नितेश शर्मा ने बताया कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स एक बार फिर कोटा की ओर बढ़ने लगे हैं. उनके कैम्पस में एडमिशन के लिए बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स पहुंचे हैं. एडमिशन के लिए एलन स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट (एसेट) में भी स्टूडेंट्स शामिल हुए. दिनभर अपने बैच और एलन के अकेडमिक्स को लेकर जानकारी लेने के साथ-साथ हॉस्टल्स और अन्य सुविधाओं की भी जानकारी लेते रहे.
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कोटा हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन मित्तल का कहना है कि कोटा में एडमिशन लेने वाले बच्चों की क्वेरीज बढ़ गई है. बड़ी संख्या में बच्चे आ भी रहे हैं. फिलहाल एडमिशन हो रहे हैं. शहर के राजीव गांधी नगर, रोड नंबर 1, इंडस्ट्रियल एरिया, जवाहर नगर, इन्द्रविहार, लैंडमार्क सिटी और कोरल पार्क में स्टूडेंट्स व पेरेंट्स नजर आने लगे हैं. हालांकि, बीते सालों जैसा माहौल अभी नहीं है.
स्टूडेंट को लॉटरी के जरिए स्कॉलरशिप : निजी कोचिंग संस्थान मोशन बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को लॉटरी निकाल स्कॉलरशिप देगा. संस्थान ने सीईओ नितिन विजय ने बताया कि कक्षा 5 से 12 तक के स्टूडेंट्स 31 मार्च तक https://motion.ac.in/youtube-lottery/ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे, जिसका रिजल्ट एक अप्रैल को घोषित कर दिया जाएगा. यह स्कॉलरशिप चार साल से सोशल मीडिया चैनल्स से होने वाली आय से दी जा रही है, जिसमें 50 प्रतिशत छात्राएं रहती हैं. वहीं, एक स्टूडेंट को कोटा क्लासरूम कोचिंग और हॉस्टल की सुविधा भी दी जाती है, जबकि 51 स्टूडेंट्स को कोटा में नि: शुल्क ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी.
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संस्थान के 3 स्टूडेंट्स के लॉटरी में नाम आने पर उनको फीस वापस कर दी जाएगी, जबकि दिव्यांग स्टूडेंट्स को भी 100 प्रतिशत स्कॉलरशिप दी जाएगी. इसके साथ ही विद्यार्थियों को फीस में अलग-अलग प्रतिशत के रियायत भी दी जाएगी. इसमें 20 हजार विद्यार्थियों को नीट, जेईई, बोर्ड, पीवायक्यू या दसवीं, एनसीईआरटी पेज वाइज प्रेक्टिस बुक्स दी जाएगी. इसके अलावा भी ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट के जरिए विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है. यह 100 प्रतिशत तक भी होती.