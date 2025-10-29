ETV Bharat / state

सरकारी स्कूलों के बदले नियम - अभिभावक खुश, विपक्ष ने उठाए सवाल

अभिभावकों को राहत : शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के पूरे प्रदेश में समान यूनिफॉर्म लागू करने के ऐलान के बाद मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है. पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के संयोजक दिनेश कावट ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि निजी स्कूल हर साल ड्रेस बदलवाकर अभिभावकों की जेब पर बोझ डालते थे. अब ये लूट रुकेगी और बच्चों के मन में अमीर-गरीब का फर्क घटेगा. उन्होंने कहा कि सरकार को इस आदेश को सख्ती से लागू करना चाहिए. ये कदम सिर्फ यूनिफॉर्म तक सीमित नहीं, बल्कि निजी स्कूलों की कुंठित मानसिकता को खत्म करने की दिशा में बड़ा फैसला है.

जयपुर: राजस्थान के सरकारी और निजी स्कूलों में अब एक जैसी यूनिफॉर्म पहनाने की तैयारी शुरू हो गई. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसे गरीब और अमीर बच्चों के बीच कपड़ों के फर्क से पैदा होने वाली हीनभावना खत्म करने का कदम बताया, लेकिन विपक्ष और अभिभावकों का सवाल है कि क्या सिर्फ ड्रेस बदलने से शिक्षा का स्तर बराबर हो जाएगा ? क्या निजी स्कूलों पर लगाम लग पाएगी?

क्या निजी स्कूल मानेंगे नियम?: संयुक्त अभिभावक संघ के प्रवक्ता अभिषेक जैन ने शिक्षा मंत्री की घोषणा पर सवाल उठाते हुए कहा कि मंत्री यूनिफॉर्म और सूर्य नमस्कार पर बोलते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों की बदहाल व्यवस्था या आरटीई दाखिलों पर कोई जवाब नहीं देते.अगर निजी स्कूल समान यूनिफॉर्म का विरोध करेंगे, तो क्या कार्रवाई होगी?

सिर्फ कपड़ों से नहीं होगी बराबरी: प्रदेश कांग्रेस महासचिव आरसी चौधरी ने कहा कि युवा समान अवसर चाहता है. अगर शिक्षा मंत्री में दम है तो सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता निजी स्कूलों के बराबर करें. आज राजस्थान में ड्रॉपआउट दर राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा है, खासकर छात्राओं में. समान यूनिफॉर्म से समान शिक्षा नहीं मिलेगी, जरूरत है समान गुणवत्ता और अवसर की.

पढ़ें:राजस्थान में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की यूनिफॉर्म जल्द हो सकती है एक जैसी, शिक्षा मंत्री ने कही ये बात

600 रुपए में ड्रेस और सिलाई दोनों :उधर, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है. घोषणा पत्र में छात्रों को यूनिफॉर्म के 1200 रुपए देने का वादा था. अब केवल 600 रुपए दिए जा रहे हैं. कांग्रेस सरकार के समय दो जोड़ी कपड़े और सिलाई के 200 रुपए मिलते थे, तब भाजपा इसे कम बताती थी. जूली ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ड्रेस सहायता केवल एसटी, एससी और बीपीएल वर्ग तक सीमित कर रही है, जबकि कांग्रेस सभी वर्गों को देती थी. भाजपा सरकार 'गरीब को मारो और अमीर को बड़ा करो’ वाली नीति पर काम कर रही है.

जमीनी चुनौतियां भी: समान यूनिफॉर्म का विचार सामाजिक बराबरी की दिशा में सकारात्मक कदम माना जा सकता है, लेकिन इससे जुड़ी जमीनी चुनौतियां भी हैं. क्या निजी स्कूल इस नियम का पालन करेंगे? क्या गरीब छात्रों को यूनिफॉर्म खरीदने के लिए पर्याप्त सहायता मिलेगी? और क्या सिर्फ ड्रेस से सरकारी और निजी स्कूलों की शिक्षा का स्तर बराबर हो पाएगा?