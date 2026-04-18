ETV Bharat / state

प्राइवेट स्कूलों पर मनमानी फीस बढ़ोतरी का आरोप, अभिभावक बोले नियमों के बाद भी असर नहीं

सरगुजा के प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावक परेशान हैं.सरकारी आदेश के बाद भी फीस बढ़ोतरी ने पालकों की चिंता बढ़ा दी है.

parents accused arbitrary fees
प्राइवेट स्कूलों पर फीस बढ़ोतरी का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 18, 2026 at 12:55 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

सरगुजा : हर साल जब स्कूलों का नया सेशन शुरू होता है तब प्राइवेट स्कूलों की फीस का मामला उठता है लेकिन इसके बाद इस विषय पर वर्ष भर कोई बात नही होती है, सरकार शिक्षा विभाग को आदेश जारी करता है. शिक्षा विभाग भी आदेश के अनुपालन में एक आदेश जारी कर देता है, लेकिन क्या वाकई स्कूलों पर फीस निर्धारण का कोई सरकारी नियंत्रण काम करता है. फिर मनमाने ढंग से निजी स्कूल फीस वसूल रहे हैं. हमने कुछ अभिभावक,अभिभावक संघ के लोगों से बात की तो उनका सीधा आरोप है कि फीस के नाम पर मोटी रकम वसूलने का काम हो रहा है.

''शिकायत करने से घबराते हैं अभिभावक''

अभिभावक संघ से जुड़े धनंजय के मुताबिक फीस बढ़ोतरी की मनमानी आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से हो रही है, मेरा बच्चा तो काफी बड़े क्लास में पहुंच गया लेकिन जब वो नर्सरी में था तब से लेकर लगातार मनमानी देख रहा हूं. हम लोगों ने अभिभावक संघ के माध्यम से कई बार आवाज भी उठाई है. लेकिन आज भी स्थिति जस की तस है. अभी वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया. जिसमें पोर्टल में ऑनलाइन शिकायत करने की बात भी कही जा रही है. लेकिन कोई भी पेरेंट्स शिकायत करने नहीं आएगा. आज तक कभी नहीं आते हैं सामने, क्योंकि बच्चों के भविष्य का मामला होता है.

प्राइवेट स्कूलों पर मनमानी फीस बढ़ोतरी का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जो भी पेरेंट्स शिकायत करते हैं उनके बच्चों को स्कूल प्रबंधन परेशान करता है. इसलिए कभी कोई आएगा नहीं. लेकिन धरातल पर अगर आप देखेंगे आज भी स्थिति जस की तस है एडमिशन फीस के नाम पर, गार्डन के नाम पर बिना मतलब पालकों को अब एक महीने की फीस एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी. उस एक महीने के साथ में जो तमाम तरह के जो अवैध शुल्क है, वो भी स्कूल वसूल रहा है. तो प्रशासन को इसमें जिम्मेदारी लेकर स्वयं आगे आकर के एक-एक स्कूल और उनके ऐप की जांच करनी चाहिये. क्योंकि पालक हो सकता है अपने बच्चे के भविष्य के डर के मारे वो सामने ना आए - धनंजय,अभिभावक संघ

'ए़डमिशन के बाद प्रशासन के एक्टिव होने का कोई मतलब नहीं'

अभिभावक संघ के संरक्षक निलेश सिंह के मुताबिक इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने जिस समय गाइडलाइन जारी किया था यदि उसका सही समय पर पालन हुआ होता और ये सुनिश्चित करने के लिए कोई टीम गठित कर दी गई होती कि समय पर इसका पालन हुआ या नहीं तो निश्चित रूप से उस पर एक बड़ी कसावट आपको देखने को मिलती. लेकिन समय के बाद जब पेरेंट्स बच्चों का एडमिशन करवा चुके हैं तो जिला शिक्षा अधिकारी का एक्टिव होना कोई मायने नहीं रखता.

parents accused arbitrary fees
प्राइवेट स्कूलों पर फीस बढ़ोतरी का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फिलहाल सारे विद्यालयों में फीस को लेकर बढ़ोतरी हुई है. बुक्स को लेकर के जो निर्देश था उसका पालन नहीं हुआ है. एनसीआरटी की पुस्तक कंपलसरी लागू करने की बात कही गई थी. उसका पालन नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से पेरेंट्स अपना पूरा खर्चा कर चुका है. वो फिर से परेशान है.ऐसी क्या मजबूरी शिक्षा अधिकारी के समक्ष आ जाती है ये समझ से परे है- निलेश सिंह, संरक्षक

'प्रदेश में शिक्षा माफिया बेलगाम'

अभिभावक सूर्य नारायण के मुताबिक आज छत्तीसगढ़ में शिक्षा माफिया बेलगाम हैं.ऐसे कई निजी स्कूल हैं जो हर साल फीस में बढ़ोतरी करते हैं.गरीब किसान के बच्चे जो कभी बड़े-बड़े स्कूलों में पढ़ते थे,वो अब वहां से नाम कटवाकर सरकारी स्कूल में दाखिला करवा रहे हैं. ड्रेस, कॉपी, किताब, एडमिशन के नाम पर प्राइवेट स्कूल मोटी रकम वसूल रहे हैं जबकि सरकारी स्कूलों में 2000 में उनका बच्चा पूरा साल भर पढ़ लेता है. ड्रेस तक पहन लेता है. छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था पर लगाम नहीं है. ये तय होना चाहिए कि इस स्कूल का या इससे ज्यादा कोई भी स्कूल संचालक ज्यादा फीस ना ले पाए. इसके लिए ठोस कार्रवाई होनी चाहिए.

जिस तरह से यूपी के तर्ज में बुलडोजर की कारवाई देखने को मिलता है. वैसे ही स्कूलों को जिला शिक्षा अधिकारी या प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय और शिक्षा मंत्री संज्ञान ले और ऐसे स्कूलों को ताला लगाएं. ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं वो भी पढ़ सके. बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कैसे होगा आखिर ऐसे में कैसे बेटी पढ़ेगी कैसे आगे बढ़ेगी और कैसे समानता का अधिकार दिलाएंगे- सूर्य नारायण,अभिभावक

जिला शिक्षा अधिकारी दिनेश कुमार झा ने बताया कि फीस संबंधी हमारा फी अधिनियम है. 2020 एनपी के तहत उसके तहत हम लोगों ने जिला स्तरीय कमेटी गठित किया हुआ है .सारे विद्यालयों में भी ये कमेटियां गठित हैं और जिन विद्यालयों में गठित भी है उसको रिन्यू भी कराया जा रहा है. उस पर काम भी हो रहा है. कुछ 12 विषय हैं जिस पर विद्यालय फी ले सकते हैं. अधिनियम के तहत वो विद्यालयों को सूचित किया हुआ है और वो न्यूनतम अधिकतम ऐसा कुछ नहीं है.

एडमिशन फी एक बार लेना है या कुछ ऐसे हैं कि उसको रिपीट नहीं करना है. कुछ अतिरिक्त फीस यदि कोई ले रहा है तो वो जस्टिफाइड होना चाहिए और प्रॉपर वो एनईपी के तहत होना चाहिए. ऐसे निर्देश दिए गए दिए जा रहे हैं -दिनेश कुमार झा, डीईओ

हर स्तर पर कमेटी का हुआ है गठन

जिला शिक्षाधिकारी की माने तो जिला स्तरीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में कमेटी गठित है. उसमें प्रोविजन ये है कि यदि 8% से ज्यादा की वृद्धि यदि कोई विद्यालय कर रहा है एनुअल फी में तो वो फिर जिला के पास आता है अनुमोदन के लिए और यदि 8% से कम है तो वो विद्यालय स्तरीय समिति होती है जिसमें हमारे नोडल अधिकारी भी होते हैं जो नोडल प्राचार्य होते हैं और पालक गण भी होते हैं, विद्यालय समिति होती है वो मिलके उसका निर्धारण करते हैं.

शिकायत के लिए वेबसाइट

दिनेश कुमार झा ने बताया कि इस विषय पर अभी हमने वेबसाइट स्टार्ट किया है जिले में जो कि नवाचार के तहत है और वो ओपन है. बीईओ के पास भी उनको रिपोर्ट कर सकते हैं जो हमारे विद्यालय स्तरीय जो नोडल ऑफिसर्स हैं जो गेस्ट अधिकारी हैं, प्राचार्य हैं, सीनियर अधिकारी होते हैं, उनके पास भी रिपोर्ट कर सकते हैं. सीधे जिला कार्यालय भी आ सकते हैं. जिला शिक्षा अधिकारी के पास भी उसकी रिपोर्टिंग हो सकती है.


कमेटी बनने के बाद भी फीस बढ़ोतरी

बहरहाल फीस नियंत्रण के लिए कमेटी बनाई गई है, कागजी कार्रवाई भी शिक्षा विभाग कर रहा है, बावजूद इसके अभिभावक और अभिभावक संघ के लोग लगातार अनियंत्रित फीस वृद्धि के आरोप लगा रहे हैं. इस पूरे मामले में अजीब बात ये है कि शिक्षा विभाग कार्रवाई तभी करेगा जब शिकायत होगी और परिजन कभी शिकायत नही कर सकते क्योंकि यदि स्कूल की शिकायत की तो उनके बच्चों को उसी स्कूल में पढ़ना है और शिकायत करने से वो स्कूल प्रबंधन की नाराजगी के शिकार हो सकते हैं. ऐसे में मांग ये हो रही हैं कि ऐसे मामलो में प्रशासन को खुद मॉनिटरिंग कर मामलों को संज्ञान में लेना चाहिए.


क्या है सरकार का आदेश

एक साल पहले प्रदेश सरकार ने एक आदेश 15 अप्रैल 2025 को जारी कर बताया था कि अलगअलग माध्यमों से ये जानकारी प्राप्त हुई है, कि मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों द्वारा फीस विनियमन अधिनियम के तहत काम नहीं किया जा रहा है. इस आदेश के अनुपालन के लिए सरकार ने 17 अप्रैल 2026 तक सभी जिलों से जानकारी मांगी है. शासन ने मुख्य तीन बिंदु पर जानकारी मांगी है.

1. जिले में संचालित सभी निजी शालाओं में फीस विनियमन समिति का गठन हुआ है, अथवा नहीं? यदि नहीं तो क्या कार्यवाही की गई है.

2. क्या इन निजी शालाओं में शुल्क निर्धारण हेतु समिति की बैठक प्रति वर्ष आयोजित हो रही है? क्या बैठक आयोजन के पश्चात शुल्क निर्धारण का प्रदर्शन नोटिस बोर्ड में किया जा रहा है.

3. जिला स्तरीय शुल्क समिति की पिछले तीन वर्ष में आयोजित बैठकों की जानकारी देवें.


साढ़े 6 एकड़ जमीन पर बनेगा आधुनिक ड्राइविंग ट्रैक, लाइसेंस के लिए टेस्ट की प्रक्रिया होगी हाईटेक

बलरामपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों को सड़क से जोड़ा

मनेंद्रगढ़ में पीलिया का प्रकोप, दूषित पानी से बीमार हो रहे बच्चे

TAGGED:

ARBITRARY FEES OF PRIVATE SCHOOLS
UPSET EVEN AFTER RULES
प्राइवेट स्कूल
फीस बढ़ोतरी
PARENTS ACCUSED ARBITRARY FEES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.