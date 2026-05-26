ETV Bharat / state

मुजफ्फरपुर की शाही लीची जाएगी मुंबई, पवन एक्सप्रेस में जोड़ा गया उच्च क्षमता वाला पार्सल वैन

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध शाही लीची को देश के बड़े बाजारों तक जल्दी और सुरक्षित पहुंचाने के लिए रेलवे ने इस बार महत्वपूर्ण पहल की है. जयनगर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस (11062) पवन एक्सप्रेस में उच्च क्षमता वाला पार्सल वैन जोड़ दिया गया है. इससे लीची निर्यात में नई रफ्तार आने की उम्मीद है.

मुजफ्फरपुर से रवाना हुई चार टन लीची: सोमवार को मुजफ्फरपुर जंक्शन से करीब चार टन शाही लीची पवन एक्सप्रेस के जरिए मुंबई के लिए रवाना की गई. इस मौके पर रेलवे अधिकारियों के साथ लीची कारोबारी भी मौजूद रहे. कारोबारियों में उत्साह का माहौल है.

विशेष बुकिंग काउंटर शुरू: रेलवे प्रशासन ने लीची बुकिंग को आसान बनाने के लिए सदर अस्पताल मोड़ के समीप विशेष बुकिंग काउंटर स्थापित किया है. यहां सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक लगातार बुकिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी.

मुजफ्फरपुर से रवाना हुई चार टन लीची (ETV Bharat)

ढुलाई प्रक्रिया को बनाया सरल और सुरक्षित: बुकिंग के बाद लीची से लदे वाहन सीधे पार्सल वैन तक पहुंचेंगे. रेलवे ने परिसर को मुख्य सड़क से जोड़ते हुए आरपीएफ बैरक के रास्ते प्लेटफॉर्म तक सीधा संपर्क बनाया है, जिससे समय की बचत होगी और लीची खराब होने का खतरा कम होगा.

कारोबारियों ने सराहा रेलवे का प्रयास: लीची एसोसिएशन के अध्यक्ष बच्चा प्रसाद सिंह ने रेलवे की व्यवस्था की सराहना की. उन्होंने कहा कि इस बार रेलवे ने व्यापारियों की समस्याओं को समझते हुए बेहतर प्रबंधन किया है, जो किसानों और कारोबारियों दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा.

"यह व्यवस्था कारोबारियों के लिए काफी राहत देने वाली है. पहले लीची लोडिंग के दौरान समय और व्यवस्था की कई समस्याएं सामने आती थी, लेकिन इस बार रेलवे ने व्यापारियों की जरूरत को समझते हुए बेहतर प्रबंध किया है. इससे किसानों और कारोबारियों दोनों को फायदा होगा."-बच्चा प्रसाद सिंह, अध्यक्ष, लीची एसोसिएशन

अतिरिक्त ठहराव से मिली बड़ी राहत: समस्तीपुर रेल मंडल ने पवन एक्सप्रेस को मुजफ्फरपुर जंक्शन पर 10 मिनट का अतिरिक्त अस्थायी ठहराव दिया है. अब कुल 15 मिनट का समय मिलने से लीची की लोडिंग व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से हो सकेगी.

छोटे कारोबारियों को भी होगा फायदा: कारोबारी मोहम्मद शकील ने बताया कि नई व्यवस्था छोटे व्यापारियों के लिए भी उपयोगी होगी। पहले बड़ी मात्रा भेजने वाले ही लाभ उठा पाते थे, लेकिन अब छोटे कारोबारी भी आसानी से अपनी लीची बाहर भेज सकेंगे.