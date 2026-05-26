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मुजफ्फरपुर की शाही लीची जाएगी मुंबई, पवन एक्सप्रेस में जोड़ा गया उच्च क्षमता वाला पार्सल वैन

मुजफ्फरपुर की शाही लीची को देश के बाजारों तक पहुंचाने के लिए रेलवे ने पवन एक्सप्रेस में विशेष पार्सल वैन जोड़ा है. पढ़ें खबर-

MUZAFFARPUR SHAHI LITCHI
मुजफ्फरपुर की शाही लीची (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 26, 2026 at 10:10 AM IST

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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध शाही लीची को देश के बड़े बाजारों तक जल्दी और सुरक्षित पहुंचाने के लिए रेलवे ने इस बार महत्वपूर्ण पहल की है. जयनगर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस (11062) पवन एक्सप्रेस में उच्च क्षमता वाला पार्सल वैन जोड़ दिया गया है. इससे लीची निर्यात में नई रफ्तार आने की उम्मीद है.

मुजफ्फरपुर से रवाना हुई चार टन लीची: सोमवार को मुजफ्फरपुर जंक्शन से करीब चार टन शाही लीची पवन एक्सप्रेस के जरिए मुंबई के लिए रवाना की गई. इस मौके पर रेलवे अधिकारियों के साथ लीची कारोबारी भी मौजूद रहे. कारोबारियों में उत्साह का माहौल है.

विशेष बुकिंग काउंटर शुरू: रेलवे प्रशासन ने लीची बुकिंग को आसान बनाने के लिए सदर अस्पताल मोड़ के समीप विशेष बुकिंग काउंटर स्थापित किया है. यहां सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक लगातार बुकिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी.

MUZAFFARPUR SHAHI LITCHI
मुजफ्फरपुर से रवाना हुई चार टन लीची (ETV Bharat)

ढुलाई प्रक्रिया को बनाया सरल और सुरक्षित: बुकिंग के बाद लीची से लदे वाहन सीधे पार्सल वैन तक पहुंचेंगे. रेलवे ने परिसर को मुख्य सड़क से जोड़ते हुए आरपीएफ बैरक के रास्ते प्लेटफॉर्म तक सीधा संपर्क बनाया है, जिससे समय की बचत होगी और लीची खराब होने का खतरा कम होगा.

कारोबारियों ने सराहा रेलवे का प्रयास: लीची एसोसिएशन के अध्यक्ष बच्चा प्रसाद सिंह ने रेलवे की व्यवस्था की सराहना की. उन्होंने कहा कि इस बार रेलवे ने व्यापारियों की समस्याओं को समझते हुए बेहतर प्रबंधन किया है, जो किसानों और कारोबारियों दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा.

"यह व्यवस्था कारोबारियों के लिए काफी राहत देने वाली है. पहले लीची लोडिंग के दौरान समय और व्यवस्था की कई समस्याएं सामने आती थी, लेकिन इस बार रेलवे ने व्यापारियों की जरूरत को समझते हुए बेहतर प्रबंध किया है. इससे किसानों और कारोबारियों दोनों को फायदा होगा."-बच्चा प्रसाद सिंह, अध्यक्ष, लीची एसोसिएशन

अतिरिक्त ठहराव से मिली बड़ी राहत: समस्तीपुर रेल मंडल ने पवन एक्सप्रेस को मुजफ्फरपुर जंक्शन पर 10 मिनट का अतिरिक्त अस्थायी ठहराव दिया है. अब कुल 15 मिनट का समय मिलने से लीची की लोडिंग व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से हो सकेगी.

छोटे कारोबारियों को भी होगा फायदा: कारोबारी मोहम्मद शकील ने बताया कि नई व्यवस्था छोटे व्यापारियों के लिए भी उपयोगी होगी। पहले बड़ी मात्रा भेजने वाले ही लाभ उठा पाते थे, लेकिन अब छोटे कारोबारी भी आसानी से अपनी लीची बाहर भेज सकेंगे.

MUZAFFARPUR SHAHI LITCHI
मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध शाही लीची (ETV Bharat)

"रेलवे की यह व्यवस्था छोटे कारोबारियों के लिए भी फायदेमंद साबित होगी. पहले बड़ी मात्रा में लीची भेजने वाले व्यापारी ही अधिक लाभ उठा पाते थे, लेकिन अब छोटे कारोबारी भी अपनी उपज आसानी से ट्रेन के जरिए बाहर भेज सकेंगे. मुजफ्फरपुर की लीची देशभर में मशहूर है. अगर समय पर और सुरक्षित तरीके से बाजार तक पहुंचेगी तो किसानों और व्यापारियों दोनों की आमदनी बढ़ेगी.”-मोहम्मद शकील, कारोबारी

समय पर पहुंचने से बेहतर दाम की उम्मीद: कारोबारी ब्रज किशोर सहनी और रमेश कुमार साह ने कहा कि मुंबई समेत बड़े शहरों में मुजफ्फरपुर की लीची की अच्छी मांग है. समय पर और सुरक्षित पहुंच से किसानों को बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ गई है.

"मुजफ्फरपुर जंक्शन से हर साल ट्रेन के माध्यम से मुंबई सहित देश के अन्य हिस्सों में लीची भेजी जाती रही है. इस वर्ष रेलवे ने व्यापारियों और किसानों की सुविधा को देखते हुए विशेष इंतजाम किए हैं. पवन एक्सप्रेस में अतिरिक्त पार्सल वैन जुड़ने से अब कम समय में अधिक मात्रा में लीची भेजी जा सकेगी, जिससे कारोबार को बढ़ावा मिलेगा."-ब्रज किशोर सहनी, कारोबारी

राष्ट्रीय पहचान वाली लीची को नई उड़ान: मुजफ्फरपुर की शाही लीची अपनी अनोखी स्वाद और गुणवत्ता के कारण देश-विदेश में प्रसिद्ध है. रेलवे की इस विशेष व्यवस्था से लीची की सप्लाई बेहतर होगी और कारोबार को नई गति मिलेगी. रेलवे की इस पहल से लीची उत्पादक किसानों और कारोबारियों दोनों को लाभ होने की उम्मीद है. इससे न सिर्फ निर्यात बढ़ेगा बल्कि बिहार की शाही लीची की बाजार में और मजबूत पहचान बनेगी.

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