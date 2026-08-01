देहरादून में पैरावेट कर्मियों का हल्ला बोल, आज से प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू
कर्मचारियों ने उपनल की दरों के अनुरूप न्यूनतम वेतनमान 25000 प्रतिमाह किये जाने समेत अन्य मांगों को सरकार के आगे रखा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 1, 2026 at 10:42 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के लगभग 900 पैरावेट कर्मियों ने बीते लंबे समय से अपनी मांगों की अनदेखी किए जाने के विरोध में आज यानी 1 अगस्त से प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है. पैरावेट वेलफेयर एसोसिएशन उत्तराखंड से जुड़े प्रशिक्षित पैरावेट कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में निदेशालय भवन पशुपालन देहरादून में नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया. इसके साथ ही उन्होंने अपनी 10 सूत्रीय मांगों के संबंध में पशुपालन निदेशक को एक ज्ञापन भी सौंपा.
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह ने कहा कि कर्मचारी वर्षों से कृत्रिम गर्भाधान, प्राथमिक पशु चिकित्सा, टीकाकरण, पशु गणना, डाटा एंट्री और राज्य व केंद्र सरकार की विभिन्न पशुपालन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं. इन सबके बावजूद उन्हें बहुत कम मानदेय पर काम करना पड़ रहा है. इसके अलावा उन्हें किसी भी तरह की सामाजिक सुरक्षा जैसे स्वास्थ्य बीमा या फिर दुर्घटना बीमा की सुविधा नहीं दी गई है.
वर्तमान समय में पशुपालन विभाग के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को अनेक व्यावहारिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. विभाग की ओर से उन्हें अन्य विभाग के कार्यों का अतिरिक्त दायित्व सौंपा जाता है. कृत्रिम गर्माधान की ऑनलाइन एंट्री में लोकेशन आधारित प्रणाली लागू होने के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या से काम करने में और अधिक कठिनाई होती है, जिस कारण पैरावेट कर्मियों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है.
विक्रम सिंह ने बताया कि वर्तमान में पहाड़ी जिलों में प्रति कृत्रिम गर्भाधान 100 रुपये जबकि मैदानी क्षेत्रों मे 80 रुपए की दर से अधिकतम 100 कृत्रिम गर्भाधान तक ही भुगतान किया जाता है. इस सीमित मानदेय में बाइक का ईंधन, सीमन और नाइट्रोजन, कार्यालय के खर्चे व परिवार का पालन पोषण करना कठिन हो गया है.
संगठन से जुड़े अन्य सदस्यों का कहना है कि किसी पैरावेट कर्मचारी के साथ काम के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके परिवार के लिए किसी प्रकार की आर्थिक सहायता की कोई व्यवस्था नहीं की गई है. टीकाकरण अभियानों के दौरान कई कर्मी घायल हुए हैं, और ने जान तक गंवाई है उसके बावजूद उनकी सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं.
कर्मचारियों ने उपनल की दरों के अनुरूप न्यूनतम वेतनमान 25000 प्रतिमाह किये जाने, सभी पात्र पैरावेट कार्यकर्ताओं का उत्तराखंड वेटरिनरी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने की मांग उठाई है. इसके अलावा विभागीय भर्तियों में प्रशिक्षित कर्मियों को प्राथमिकता दिए जाने, गर्भाधान और टीकाकरण के कामों में लोकेशन आधारित ऑनलाइन प्रणाली समाप्त किए जाने की प्रमुख रूप से मांगे उठाई गई है.
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