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पांच साल की नौकरी, फिर भी 7,500 रुपए सैलरी! सीएम सुक्खू तक पहुंचा पंचायत वेट सहायकों की वेतन वृद्धि का मामला

पशुपालन मंत्री और निदेशक पशुपालन विभाग से मिले पैरा वेट ( ETV Bharat )

शिमला: पशुपालन विभाग कर्मचारी महासंघ (पैरा वेट) ने हाईकोर्ट के अनुबंध लाभ संबंधी फैसले को पशु औषधियोजकों पर भी लागू करने की मांग उठाई है. महासंघ का कहना है कि कर्मचारी एक्ट 2024 रद्द होने के बाद अनुबंध आधार पर दी गई सेवाओं को विभिन्न सेवा लाभों के लिए गिने जाने की उम्मीद जगी है. महासंघ ने मांग की कि अनुबंध कार्यकाल को वित्तीय लाभ, वरिष्ठता और पेंशन की गणना में शामिल किया जाए. पशुपालन विभाग कर्मचारी महासंघ के अनुसार, साल 2024 में कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित भर्ती प्रक्रिया के जरिए 185 पशु औषधियोजकों का चयन हुआ था. इन कर्मचारियों ने दो सालों का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने के बाद अक्टूबर 2026 में नियमित नियुक्ति प्राप्त की है. ऐसे में उनके अनुबंध सेवाकाल को भी सभी पात्र सेवा लाभों के लिए गिनने की मांग उठाई गई है.

सीएम और पशुपालन मंत्री से की मुलाकात

कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न लंबित मुद्दों को लेकर पशुपालन विभाग कर्मचारी महासंघ ने सरकार के समक्ष आवाज उठाई है. महासंघ के प्रेस सचिव निखिल चौहान के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार और निदेशक पशुपालन विभाग से मुलाकात कर अनुबंध लाभ, वेतन वृद्धि और नियमितीकरण सहित विभिन्न मांगें उठाई. प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रूप से साल 2020 में नियुक्त बैच 2016-18 के पंचायत वेटरनरी सहायकों को लंबित वित्तीय लाभ देने का मामला प्रमुखता से उठाया. 5 साल बाद भी वेतन वृद्धि-अनुबंध लाभ से वंचित