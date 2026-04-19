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युग की ज़रूरत के अनुसार हुआ आवेशावतार परशुराम का जन्म : डॉ. रामकृपाल त्रिपाठी

कानपुर: छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में शनिवार को भगवान परशुराम की जयंती और अक्षय तृतीया के अवसर पर एक विशेष सारस्वत उद्बोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया. विश्वविद्यालय के दीन दयाल शोध केंद्र की ओर से यूआईटी के लेक्चर हॉल-1 में हुए इस कार्यक्रम में वृंदावन से आए विद्वान वक्ता डॉ. रामकृपाल त्रिपाठी ने “परशुराम से राम तक” विषय पर विस्तार से अपने विचार रखे.

कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन और मंगलाचरण से हुई. अपने उद्बोधन में डॉ. त्रिपाठी ने कहा कि भगवान परशुराम का अवतार किसी सामान्य घटना का परिणाम नहीं, बल्कि उस समय की सामाजिक परिस्थितियों और अधर्म के बढ़ते प्रभाव के कारण हुआ एक आवश्यक आवेशावतार था.

उन्होंने भगवान परशुराम और भगवान श्रीराम के जीवन को जोड़ते हुए उनके व्यक्तित्व और आदर्शों की गहरी दार्शनिक व्याख्या की.

उन्होंने बताया कि परशुराम जयंती वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, जिसे अक्षय तृतीया के रूप में भी जाना जाता है. पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम, भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, जिनका उद्देश्य अधर्म का नाश और धर्म की पुनर्स्थापना था.

अपने संबोधन के दौरान डॉ. त्रिपाठी ने गंगा के महत्व का उल्लेख करते हुए कानपुर से बहने वाली गंगा धारा का भी वर्णन किया. साथ ही उन्होंने भगवान ब्रह्मा से लेकर भगवान राम तक की वंश परंपरा को भी विस्तार से समझाया. उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य का शरीर अत्यंत दुर्लभ है और इसे सार्थक बनाने के लिए व्यक्ति को धर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए.

उन्होंने समाज के बदलते स्वरूप पर टिप्पणी करते हुए कहा कि एक समय था जब तपस्या का सम्मान होता था, उसके बाद धर्म और फिर विद्या का महत्व बढ़ा, लेकिन आज के दौर में धन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है. ऐसे समय में परशुराम का संदेश और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है.

डॉ. त्रिपाठी ने कहा कि भगवान परशुराम को केवल क्रोध या शक्ति के प्रतीक के रूप में देखना अधूरा दृष्टिकोण है. वे शास्त्र और शस्त्र के संतुलन के प्रतीक हैं, जो अन्याय के खिलाफ खड़े होने और न्याय की स्थापना करने की प्रेरणा देते हैं. जब समाज में अहंकार और अधर्म बढ़ता है, तब परशुराम जैसी चेतना ही उसे सही दिशा दिखाती है.