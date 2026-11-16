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बस्तर से पैरामिलिट्री फोर्सेस की वापसी, CRPF जवानों के खाली कैंप बनेंगे सेवा डेरा, महिलाओं को मिलेगा रोजगार - किरण सिंहदेव

बस्तर से सिक्योरिटी फोर्स की वापसी ( ETV BHARAT )

जगदलपुर: छत्तीसगढ़ के बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा होने के बाद अब सुरक्षाबलों की वापसी बस्तर से हो रही है. बस्तर में काबिज माओवादियों की समाप्ति के लिए एक लंबी और बड़ी लड़ाई लड़ी गई. इस लड़ाई में देश के हजारों पैरामिलिट्री फोर्स को बस्तर के जंगलों में तैनात कर दिया गया. जंगलों में अस्थायी सुरक्षा कैम्प बनाकर तैनात जवान माओवाद ऑपरेशन को अंजाम दिया करते थे. 31 मार्च 2026 को बस्तर से नक्सलवाद समाप्ति की औपचारिक घोषणा के बाद अब धीरे धीरे जवानों की बस्तर के जंगलों से वापसी हो रही है.

बस्तर से जवान भेजे जा रहे मणिपुर जिन कैंपो में जवानों ने समय बिताया वह कैम्प अब स्थानीय ग्रामीणों के लिए रोजगार का अवसर बनकर सामने आएगा. दरअसल बस्तर संभाग के सुकमा जिले में तैनात सीआरपीएफ की एक बटालियन को मणिपुर भेजा जा रहा है. बस्तर में नक्सल मोर्चे पर मिली कामयाबी के बाद अब जवानों की तैनाती दूसरे संवेदनशील इलाके में की जा रही है. जिन कैंपों में कभी माओवादियों के खिलाफ रणनीति बनती थी, अब उन्हीं कैंपों में रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिखी जाएगी.