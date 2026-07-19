शाहजहांपुर: पैरामेडिकल छात्राओं के साथ मारपीट मामले में पुलिस सुस्त, पीड़ित छात्राओं ने दी आत्मघाती कदम उठाने की धमकी
पीड़ित छात्राओं ने अब न्याय के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 9:02 PM IST
शाहजहांपुर : राजकीय मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल छात्राओं के साथ हुई मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. घटना के दो दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है. इधर कार्रवाई न होने से नाराज पीड़ित छात्राओं ने अब न्याय के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है. इसके साथ ही छात्राओं ने महापौर अर्चना वर्मा से भी मिलकर अपनी सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित कराने की मांग की है.
पैरामेडिकल छात्राओं ने प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह आत्मघाती कदम उठाने के लिए मजबूर होंगी. दरअसल, चौक कोतवाली क्षेत्र के राजकीय मेडिकल कॉलेज में 2 दिन पहले शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज के डायलिसिस रूम में दबंगों ने मामूली विवाद होने के बाद हमला करके पैरामेडिकल की छात्राओं के साथ मारपीट की थी. इसके अलावा डायलिसिस रूम में जमकर तोड़फोड़ भी की थी.
इस मामले में पीड़ित छात्राओं की तरफ से कोतवाली में दो दिन पहले शिकायत दी गई थी, लेकिन दो दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है. न ही आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है. पीड़ित छात्राओं का आरोप है कि दबंग उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं.
सीएम योगी से न्याय की गुहार
वहीं, छात्राओं ने रविवार को मेयर अर्चना वर्मा से मुलाकात करके न्याय की मांग की है. इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी कार्रवाई की मांग की है. छात्राओं का कहना है कि सरकार महिलाओं और बेटियों को लेकर जीरो टॉलरेंस पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन शाहजहांपुर की पुलिस बेटियों को न्याय नहीं दे रही है. फिलहाल मेयर ने पीड़ित छात्राओं को न्याय का भरोसा दिलाया है.
पीड़ित छात्रा ने क्या बताया?
पीड़ित छात्रा अलका वर्मा ने बताया कि शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज में महियावर गांव निवासी किडनी की बीमारी से पीड़ित लता सिंह को मेडिकल कॉलेज की डायलिसिस यूनिट में लाया गया था. वहां मनचाहा बेड मांगने पर लता का पैरामेडिकल छात्रा अलका से विवाद हो गया था. इसी में लता के पिता विजय प्रताप सिंह व अन्य ने अलका को चोटी पकड़कर घसीटा और पीटा था. डायलिसिस यूनिट प्रभारी कक्ष में तोड़फोड़ की गई थी, लेकिन दो दिन बीत जाने के बाद भी कोतवाली पुलिस ने इस मामले में मुकदमा अभी तक नहीं दर्ज किया. न ही आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है. अब मुझे और मेरे परिवार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है.
कार्रवाई पर क्या बोली पुलिस ?
इस मामले में सीओ देवव्रत वाजपेई ने बताया कि शुक्रवार दोपहर में कोतवाली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों द्वारा एसएमसी शाहजहांपुर में कार्यरत महिला कर्मचारियों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ की जा रही है. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, जहां अस्पताल परिसर में उस समय अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था. अस्पताल प्रशासन ने थाना कोतवाली में तहरीर दी है, इसमें जांच की जा रही थी, अब जांच पूरी हो गई है. इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी, ताकि इस तरह की घटना की दोबारा न हो.
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