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शाहजहांपुर: पैरामेडिकल छात्राओं के साथ मारपीट मामले में पुलिस सुस्त, पीड़ित छात्राओं ने दी आत्मघाती कदम उठाने की धमकी

शाहजहांपुर: पैरामेडिकल छात्राओं के साथ मारपीट मामले में पुलिस सुस्त, पीड़ित छात्राओं ने दी आत्मघाती कदम उठाने की धमकी ( Photo Credit; ETV Bharat )

शाहजहांपुर : राजकीय मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल छात्राओं के साथ हुई मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. घटना के दो दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है. इधर कार्रवाई न होने से नाराज पीड़ित छात्राओं ने अब न्याय के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है. इसके साथ ही छात्राओं ने महापौर अर्चना वर्मा से भी मिलकर अपनी सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित कराने की मांग की है. शाहजहांपुर: पैरामेडिकल छात्राओं के साथ मारपीट मामले में पुलिस सुस्त, पीड़ित छात्राओं ने दी आत्मघाती कदम उठाने की धमकी (Video Credit; ETV Bharat) पैरामेडिकल छात्राओं ने प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह आत्मघाती कदम उठाने के लिए मजबूर होंगी. दरअसल, चौक कोतवाली क्षेत्र के राजकीय मेडिकल कॉलेज में 2 दिन पहले शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज के डायलिसिस रूम में दबंगों ने मामूली विवाद होने के बाद हमला करके पैरामेडिकल की छात्राओं के साथ मारपीट की थी. इसके अलावा डायलिसिस रूम में जमकर तोड़फोड़ भी की थी. इस मामले में पीड़ित छात्राओं की तरफ से कोतवाली में दो दिन पहले शिकायत दी गई थी, लेकिन दो दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है. न ही आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है. पीड़ित छात्राओं का आरोप है कि दबंग उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. सीएम योगी से न्याय की गुहार