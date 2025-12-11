ETV Bharat / state

'पैरामेडिकल' का नाम बदलकर 'एलायड एंड हेल्थ केयर' हुआ; जानें यूपी में ऐसा क्यों किया गया

लखनऊ: प्रदेश में अब पैरामेडिकल को 'एलायड एंड हेल्थ केयर' के नाम से जाना जाएगा. अब तक पैरामेडिकल के जितने प्रोफेशनल्स ने मेडिकल फैकल्टी में एनरोलमेंट करवाया है, उन सभी को नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. इसके लिए उप्र स्टेट अलायड एंड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन किया जा चुका है.

काउंसिल के अध्यक्ष डॉ. कमल पंत ने बताया कि अपर मुख्य सचिव अमित घोष और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से इसकी मंजूरी मिल चुकी है. काउंसिल अध्यक्ष डॉ. कमल पंत की तरफ से 'एलायड एंड हेल्थ केयर' से डिप्लोमा, स्नातक, पीजी और पीएचडी पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों को पत्र भेजा गया है.

इसके साथ ही काउंसिल से संपर्क करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 7311140707 जारी किया गया है, ताकि इससे जुड़ी किसी भी दिक्कत का तुरंत समाधान मुहैया करवाया जा सके. इसके अलावा काउंसिल के पते '5 सर्वपल्ली माल एवेन्यू रोड लखनऊ' पर जाकर भी संपर्क किया जा सकता है.

प्रोफेशनल्स के साथ पाठ्यक्रम की भी निगरानी: डॉ. कमल पंत ने बताया कि उप्र स्टेट अलायड एंड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन होने के साथ ही इससे जुड़े पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों की निगरानी भी हो सकेगी. जल्द ही पाठ्यक्रम और रजिस्ट्रेशन के दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे.