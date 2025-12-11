'पैरामेडिकल' का नाम बदलकर 'एलायड एंड हेल्थ केयर' हुआ; जानें यूपी में ऐसा क्यों किया गया
काउंसिल अध्यक्ष डॉ. कमल पंत ने बताया कि अपर मुख्य सचिव अमित घोष और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मंजूरी मिल चुकी है.
लखनऊ: प्रदेश में अब पैरामेडिकल को 'एलायड एंड हेल्थ केयर' के नाम से जाना जाएगा. अब तक पैरामेडिकल के जितने प्रोफेशनल्स ने मेडिकल फैकल्टी में एनरोलमेंट करवाया है, उन सभी को नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. इसके लिए उप्र स्टेट अलायड एंड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन किया जा चुका है.
काउंसिल के अध्यक्ष डॉ. कमल पंत ने बताया कि अपर मुख्य सचिव अमित घोष और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से इसकी मंजूरी मिल चुकी है. काउंसिल अध्यक्ष डॉ. कमल पंत की तरफ से 'एलायड एंड हेल्थ केयर' से डिप्लोमा, स्नातक, पीजी और पीएचडी पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों को पत्र भेजा गया है.
इसके साथ ही काउंसिल से संपर्क करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 7311140707 जारी किया गया है, ताकि इससे जुड़ी किसी भी दिक्कत का तुरंत समाधान मुहैया करवाया जा सके. इसके अलावा काउंसिल के पते '5 सर्वपल्ली माल एवेन्यू रोड लखनऊ' पर जाकर भी संपर्क किया जा सकता है.
प्रोफेशनल्स के साथ पाठ्यक्रम की भी निगरानी: डॉ. कमल पंत ने बताया कि उप्र स्टेट अलायड एंड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन होने के साथ ही इससे जुड़े पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों की निगरानी भी हो सकेगी. जल्द ही पाठ्यक्रम और रजिस्ट्रेशन के दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे.
यह काउंसिल 10 ब्रॉड स्पेशियलिटी के 57 तरह के प्रोफेशनल्स पर नजर रखेगी. इनसे जुड़े पाठ्यक्रमों की संबद्धता से लेकर डिप्लोमा-डिग्री लेकर निकलने वाले स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन तक की व्यवस्था पारदर्शी होगी.
इसमें मेडिकल लेबोरेट्री एंड लाइफ साइंस, ट्रॉमा बर्न केयर एंड सर्जिकल और एनेस्थीसिया रिलेटेड टेक्नॉलॉजी, फीजियो थेरेपी प्रोफेशनल, न्यूट्रीशन साइंस प्रोफेशनल, ऑप्थेल्मिक साइंसेज प्रोफेशनल, ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोफेशनल शामिल हैं.
साथ हीं कम्युनिटी केयर बिहेवियरल हेल्थ साइंसेज एंड अदर प्रोफेशनल, मेडिकल रेडियोलॉजी इमेजिंग एंड थेरेप्यूटिक टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन एसोसिएट्स, हेल्थ केयर इंफार्मेशन मैनेजमेंट एंड हेल्थ इंफार्मेटिक प्रोफेशनल की कैटिगरी तय की गई है.
