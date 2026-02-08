ETV Bharat / state

धारकुंडी आश्रम के संस्थापक परमहंस सच्चिदानंद महाराज ब्रह्मलीन, आध्यात्मिक जगत में शोक की लहर

सतना के धारकुंडी आश्रम के संस्थापक परमहंस सच्चिदानंद महाराज ने शनिवार दोपहर करीब 12 बजे मुंबई के बदलापुर स्थित आश्रम में ली अंतिम सांस.

Sachchidananda Maharaj passed away
परमहंस सच्चिदानंद महाराज ब्रह्मलीन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 8, 2026 at 3:17 PM IST

सतना: जाने माने संत धारकुंडी महराज 102 वर्ष की आयु में परलोक सिधार गए. संत सच्चिदानंद महाराज ने मुंबई में अंतिम सांस ली. रविवार को उनका पार्थिव शरीर धारकुंडी आश्रम उनके तपोस्थली लाया जाएगा. प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उनके अंतिम दर्शन में शामिल होगे. उनके परलोक गमन से संपूर्ण आध्यात्मिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति हुई है.

मुंबई के बदलापुर स्थित अस्पताल में शनिवार दोपहर को ली अंतिम सांस

जानकारी के मुताबिक शनिवार दोपहर करीब 12 बजे मुंबई के बदलापुर स्थित आश्रम/अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली. ये खबर पता चलते ही देश-विदेश में बसे लाखों श्रद्धालु और संत-महात्माओं में शोक की लहर दौड़ गई. महज 22 वर्ष की उम्र में सच्चिदानंद महाराज वैराग्य धारण करने वाले स्वामी जी ने अपना संपूर्ण जीवन आध्यात्मिक उन्नति, परमार्थ, सनातन परंपराओं के संरक्षण और मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था.

संत सच्चिदानंद महाराज ने 'मानस बोध', 'गीता बोध' जैसे ग्रंथों की रचना की

22 नवंबर 1956 को अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन स्वामी परमानंद जी के आशीर्वाद से घने विंध्य जंगलों में धारकुंडी आश्रम की स्थापना की. जहां उन्होंने कठोर साधना की. तब से यह आश्रम साधना, सेवा और आध्यात्मिक जागरण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. उनका गुरु स्थान चित्रकूट के सती अनसूया आश्रम रहा, जहां से उन्होंने आध्यात्मिक चेतना का प्रसार किया.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उनके अंतिम दर्शन में होंगे शामिल

स्वामी जी ने 'मानस बोध', 'गीता बोध' जैसे ग्रंथों की रचना की तथा उनके प्रवचनों पर आधारित अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुईं, जो आज भी जिज्ञासुओं को ज्ञान का आलोक प्रदान कर रही हैं. उनका पार्थिव शरीर आज धारकुंडी आश्रम लाए जाने को लेकर जिला एवं पुलिस प्रशासन पूरी तैयारियां कर ली हैं. उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का जन सैलाब आश्रम में उमड़ रहा है. वहीं उनके अंतिम दर्शन में मध्य प्रदेश में मुखिया डॉ. मोहन यादव भी शामिल होंगे.

धारकुंडी नाम 'धार' (जलधारा) और 'कुंडी' (जलराशि) से मिलकर बना है. यह प्राकृतिक जलधारा घने जंगल में बहती है, जो वन्यजीवों का आधार है और अलौकिक शांति प्रदान करती है. प्राचीन काल से यह स्थान ऋषि-मुनियों की तपस्थली रहा है. पांडवों के वनवास से जुड़ी कथा, दक्ष प्रजापति की अघमर्षण तपस्थली के रूप में प्रसिद्ध है. यहां अघमर्षण कुंड में स्नान से आत्म-शुद्धि की मान्यता है. प्रत्येक रांची-जप्तम में विशाल मेला लगता है और चित्रकूट चौरासी कोसी परिक्रमा में यह तीर्थ शामिल है.

