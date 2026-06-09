11 जून को मनाई जाएगी परमा एकादशी, तीन साल में एक बार होने का खास महत्व, जानें शुभ मुहूर्त और पूजन विधि
अधिकमास में आने वाली परमा एकादशी 11 जून को मनाई जाएगी. भगवान विष्णु को समर्पित इस एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है.
Published : June 9, 2026 at 11:22 AM IST
बीकानेर : अधिकमास (पुरुषोत्तम मास) में आने वाली परमा एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है. पंचांग कर्ता पंडित राजेंद्र किराडू के अनुसार पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस माह में पड़ने वाली परमा एकादशी का पुण्यफल अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है. मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विधि-विधान से व्रत, पूजन, जप एवं दान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा जीवन के कष्टों का निवारण होता है.
पंडित किराडू ने बताया कि अधिकमास को सनातन धर्म में आध्यात्मिक साधना, भक्ति और आत्मशुद्धि का विशेष काल माना गया है. इस माह में किए गए धार्मिक कार्य, जप-तप, दान-पुण्य और भगवान विष्णु की आराधना का फल कई गुना बढ़ जाता है. परमा एकादशी का व्रत रखने से पापों का क्षय, मनोकामनाओं की पूर्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है.
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ऐसे करें भगवान विष्णु का पूजन : पंडित राजेंद्र किराडू के अनुसार परमा एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर स्वच्छ एवं पीले वस्त्र धारण करें. इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र का गंगाजल से शुद्धिकरण कर उन्हें पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप, नैवेद्य एवं फल अर्पित करें. दिनभर भगवान के नाम का स्मरण करते हुए व्रत रखें तथा विष्णु सहस्रनाम, श्रीमद्भगवद्गीता अथवा श्रीमद्भागवत का पाठ करें.
इन मंत्रों के जप का विशेष महत्व :पंडित किराडू ने बताया कि परमा एकादशी पर भगवान विष्णु के निम्न मंत्रों का जप विशेष फलदायी माना गया है. उन्होंने बताया कि श्रद्धा एवं एकाग्रता के साथ इन मंत्रों का जप करने से मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है.
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ विष्णवे नमः।
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम्।
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्॥
दान-पुण्य से मिलता है अक्षय फल : पंडित राजेंद्र किराडू के अनुसार परमा एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, फल, जल, गौसेवा तथा जरूरतमंदों को दान करने का विशेष महत्व है. इस दिन किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है और व्यक्ति के जीवन में सुख-समृद्धि का संचार करता है.
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द्वादशी को करें व्रत का पारण : उन्होंने बताया कि एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त में करना चाहिए. शास्त्रों के अनुसार विधिपूर्वक व्रत और पारण करने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है. पंडित राजेंद्र किराडू ने कहा कि अधिकमास की परमा एकादशी भगवान विष्णु की आराधना, संयम, भक्ति और आत्मकल्याण का महापर्व है. इस दिन श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक समय भगवान के नाम-स्मरण, जप, दान और सत्संग में व्यतीत करना चाहिए.
पंचांग के अनुसार परमा एकादशी तिथि 10 जून, बुधवार को रात्रि 12 बजकर 58 मिनट से प्रारंभ होगी और 11 जून, गुरुवार को रात्रि 10 बजकर 37 मिनट तक रहेगी. उदया तिथि के अनुसार परमा एकादशी का व्रत 11 जून 2026, गुरुवार को रखा जाएगा. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना, व्रत, जप, तप एवं दान-पुण्य का विशेष महत्व माना गया है.
पंचांग के अनुसार परमा एकादशी 11 जून को निम्न शुभ मुहूर्त रहेंगे :-
- शुभ-उत्तम मुहूर्त: प्रातः 5 बजकर 23 मिनट से 7 बजकर 7 मिनट तक।
- ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 4 बजकर 2 मिनट से 4 बजकर 42 मिनट तक।
- अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11 बजकर 53 मिनट से 12 बजकर 49 मिनट तक।
- लाभ-उन्नति मुहूर्त: दोपहर 12 बजकर 21 मिनट से 2 बजकर 5 मिनट तक।
पारण कब : पंचांग के अनुसार परमा एकादशी व्रत का पारण 12 जून, शुक्रवार को किया जाएगा. व्रतधारी श्रद्धालु प्रातः 5 बजकर 23 मिनट से सुबह 8 बजकर 10 मिनट तक पारण कर सकते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी निर्धारित समयावधि में पारण कर व्रत को विधिपूर्वक पूर्ण करना शुभ माना गया है. पारण के समय भगवान विष्णु का स्मरण कर सात्विक आहार ग्रहण करने तथा यथाशक्ति दान-पुण्य करने का विशेष महत्व बताया गया है.
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