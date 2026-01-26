ETV Bharat / state

हिमाचल के लाल को सेना का बड़ा सम्मान, परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार बने मानद कैप्टन, प्रदेश में खुशी की लहर

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला के लिए यह क्षण गर्व और सम्मान से भरा हुआ है. जिले से संबंध रखने वाले परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर संजय कुमार को गणतंत्र दिवस से ठीक पहले देश की राजधानी दिल्ली के विजय चौक में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड से पहले पदोन्नत कर मानद कैप्टन बनाया गया. यह सम्मान भारतीय सेना द्वारा उनके अद्वितीय शौर्य, साहस और राष्ट्र के प्रति समर्पण को देखते हुए प्रदान किया गया.

जब पूरा देश गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटा हुआ था, उस समय यह गरिमामय समारोह विजय चौक मेंआयोजित हुआ. सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में संजय कुमार को यह रैंक प्रदान की गई. इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनना हर भारतीय के लिए गौरव की बात रही.

गौरतलब है कि कारगिल युद्ध (1999) के दौरान संजय कुमार ने दुश्मन की गोलियों की परवाह किए बिना दुर्गम चोटियों पर चढ़कर अद्भुत साहस का परिचय दिया था. गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त किया और अपने साथियों के लिए रास्ता साफ किया. उनकी इसी अदम्य वीरता के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया था.