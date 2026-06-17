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SMS अस्पताल में AI आधारित रोबोटिक फिजियोथेरेपी से पैरालिसिस मरीजों को मिलेगी नई उम्मीद

जयपुर : प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी एसएमएस अस्पताल में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित रोबोटिक फिजियोथेरेपी सिस्टम की शुरुआत होने जा रही है. यह अत्याधुनिक तकनीक गंभीर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और पैरालिसिस से जूझ रहे मरीजों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है. यह रोबोटिक फिजियोथेरेपी सिस्टम अस्पताल के रिहैब सेंटर में स्थापित किया गया है.

एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक और रिहैब सेंटर के निदेशक डॉ. मृणाल जोशी ने बताया कि इस रिहैब सेंटर में राजस्थान का एकमात्र स्टेट स्पाइनल इंजरी सेंटर भी संचालित किया जा रहा है. इस सेंटर पर अधिकतर स्पाइनल इंजरी की समस्या से जूझ रहे मरीज अपना इलाज करवाने आते हैं. जिन मरीजों में स्पाइनल इंजरी अधिक होती है वो आमतौर पर पैरालाइज हो जाते हैं या फिर रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट या पक्षाघात के बाद मरीजों को लंबे समय तक नियमित और गहन फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है, जिसके बाद रोबोटिक फिजियोथेरेपी सिस्टम से मरीजों की जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा.

एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी (ETV Bharat Jaipur)

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इंटेंसिव थेरेपी देना चुनौतीपूर्ण : डॉ. जोशी का कहना है कि लगातार अभ्यास और विशेष व्यायाम के जरिए ही शरीर की कार्यक्षमता को बेहतर बनाया जा सकता है. हालांकि, सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या अधिक होने और प्रशिक्षित फिजियोथेरेपिस्ट की सीमित उपलब्धता के कारण प्रत्येक मरीज को पर्याप्त समय तक इंटेंसिव थेरेपी देना चुनौतीपूर्ण रहता है. इसी समस्या के समाधान के लिए एसएमएस अस्पताल में एआई आधारित रोबोटिक फिजियोथेरेपी सिस्टम स्थापित किया जा रहा है.