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SMS अस्पताल में AI आधारित रोबोटिक फिजियोथेरेपी से पैरालिसिस मरीजों को मिलेगी नई उम्मीद

इस सेंटर पर अधिकतर स्पाइनल इंजरी की समस्या से जूझ रहे मरीज अपना इलाज करवाने आते हैं.

AI आधारित रोबोटिक फिजियोथेरेपी
AI आधारित रोबोटिक फिजियोथेरेपी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 17, 2026 at 10:12 AM IST

3 Min Read
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जयपुर : प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी एसएमएस अस्पताल में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित रोबोटिक फिजियोथेरेपी सिस्टम की शुरुआत होने जा रही है. यह अत्याधुनिक तकनीक गंभीर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और पैरालिसिस से जूझ रहे मरीजों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है. यह रोबोटिक फिजियोथेरेपी सिस्टम अस्पताल के रिहैब सेंटर में स्थापित किया गया है.

एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक और रिहैब सेंटर के निदेशक डॉ. मृणाल जोशी ने बताया कि इस रिहैब सेंटर में राजस्थान का एकमात्र स्टेट स्पाइनल इंजरी सेंटर भी संचालित किया जा रहा है. इस सेंटर पर अधिकतर स्पाइनल इंजरी की समस्या से जूझ रहे मरीज अपना इलाज करवाने आते हैं. जिन मरीजों में स्पाइनल इंजरी अधिक होती है वो आमतौर पर पैरालाइज हो जाते हैं या फिर रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट या पक्षाघात के बाद मरीजों को लंबे समय तक नियमित और गहन फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है, जिसके बाद रोबोटिक फिजियोथेरेपी सिस्टम से मरीजों की जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा.

एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी (ETV Bharat Jaipur)

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इंटेंसिव थेरेपी देना चुनौतीपूर्ण : डॉ. जोशी का कहना है कि लगातार अभ्यास और विशेष व्यायाम के जरिए ही शरीर की कार्यक्षमता को बेहतर बनाया जा सकता है. हालांकि, सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या अधिक होने और प्रशिक्षित फिजियोथेरेपिस्ट की सीमित उपलब्धता के कारण प्रत्येक मरीज को पर्याप्त समय तक इंटेंसिव थेरेपी देना चुनौतीपूर्ण रहता है. इसी समस्या के समाधान के लिए एसएमएस अस्पताल में एआई आधारित रोबोटिक फिजियोथेरेपी सिस्टम स्थापित किया जा रहा है.

खुद को बेहतर बनाने की क्षमता

  1. पैरालिसिस और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले मरीजों को मिलेगा लाभ
  2. रोबोट फिजियोथेरेपिस्ट के मूवमेंट और थेरेपी पैटर्न को सीखकर देगा थेरेपी
  3. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लगातार सीखता और खुद को बेहतर बनाता रहेगा सिस्टम
  4. मरीजों को लंबे समय तक इंटेंसिव फिजियोथेरेपी उपलब्ध कराने में मिलेगी मदद

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ऐसे काम करेगा : यह स्मार्ट सिस्टम फिजियोथेरेपिस्ट की ओर से किए जाने वाले मूवमेंट, तकनीक और थेरेपी पैटर्न को सीखकर उसी प्रकार मरीजों को प्रशिक्षण देगा. रोबोट मरीज की शारीरिक स्थिति के अनुसार निर्धारित एक्सरसाइज और गतिविधियों को दोहराने में सक्षम होगा, जिससे थेरेपी की निरंतरता बनी रहेगी. विशेष बात यह है कि यह तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है और समय के साथ स्वयं को बेहतर बनाती रहती है, जितना अधिक इसका उपयोग होगा, यह मरीजों की जरूरतों और उपचार के पैटर्न को उतना ही बेहतर तरीके से समझ सकेगी.

जल्द मरीजों के लिए होगा शुरू :

  1. थेरेपी की निरंतरता और गुणवत्ता में होगा सुधार
  2. मरीजों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बनाने पर रहेगा फोकस
  3. फिजियोथेरेपिस्ट को सिस्टम संचालन की विशेष ट्रेनिंग दी जा चुकी है
  4. इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद मरीजों को मिलना शुरू होगा लाभ
  5. सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में आधुनिक एआई और रोबोटिक तकनीक का बड़ा कदम

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ट्रेनिंग दी गई : इस सिस्टम के संचालन के लिए अस्पताल के फिजियोथेरेपिस्ट को विशेष टेनिंग दी जा चुकी है. इंस्टॉलेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मरीजों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा. एसएमएस अस्पताल में शुरू होने जा रही यह पहल सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में आधुनिक तकनीक के उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. इससे पैरालिसिस और स्पाइनल इंजरी के मरीजों को काफी फायदा होगा.

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