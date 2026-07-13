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नौकरी और प्राइज मनी की मांग को लेकर पैरालंपिक मेडलिस्ट खिलाड़ियों का धरना, सरकार पर भेदभाव का आरोप

एसएमएस स्टेडियम में धरना देते खिलाड़ी ( ETV Bharat Jaipur )