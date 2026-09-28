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RCA चुनाव : पराक्रम राठौड़ ने बताया नामांकन वापस लेने का कारण, बोले- पार्टी का फैसला स्वीकार

उम्मीदवार पराक्रम राठौड़ ने नामांकन वापस लिया ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) के चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार पराक्रम राठौड़ ने नामांकन वापस ले लिया है. राठौड़ ने कहा कि पार्टी ने उन्हें नामांकन दाखिल करने के लिए नहीं कहा था, बल्कि यह उनकी रणनीति का हिस्सा था. मुख्य उम्मीदवार का नामांकन तकनीकी कारणों से खारिज होने की स्थिति में पैनल की दावेदारी बरकरार रखने के उद्देश्य से उन्होंने नामांकन दाखिल किया था.