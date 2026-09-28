RCA चुनाव : पराक्रम राठौड़ ने बताया नामांकन वापस लेने का कारण, बोले- पार्टी का फैसला स्वीकार
पराक्रम राठौड़ ने दावा किया कि उनके साथ 32 जिला संघों का समर्थन है.
Published : September 28, 2026 at 4:09 PM IST|
Updated : September 28, 2026 at 4:16 PM IST
जयपुर : राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) के चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार पराक्रम राठौड़ ने नामांकन वापस ले लिया है. राठौड़ ने कहा कि पार्टी ने उन्हें नामांकन दाखिल करने के लिए नहीं कहा था, बल्कि यह उनकी रणनीति का हिस्सा था. मुख्य उम्मीदवार का नामांकन तकनीकी कारणों से खारिज होने की स्थिति में पैनल की दावेदारी बरकरार रखने के उद्देश्य से उन्होंने नामांकन दाखिल किया था.
राठौड़ ने कहा कि जब बृजकिशोर उपाध्याय ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया, उस समय वे उनके साथ थे. दोनों ने साथ में नॉमिनेशन फाइल किया था. उसी समय उन्होंने साफ कर दिया था कि उन्होंने बृजकिशोर के समर्थन में अपना नॉमिनेशन फाइल किया है. इसी रणनीति के तहत सचिव पद के लिए पार्टी की ओर से तय किए गए पिंकेश पोरवाल के समर्थन में भी नामांकन दाखिल किया गया था.
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32 समर्थकों के साथ होने का दावा : राठौड़ ने कहा कि बृजकिशोर उपाध्याय और उनके बीच कोई अंतर नहीं है. उन्हें विश्वास है कि उपाध्याय RCA को उनसे बेहतर तरीके से चलाएंगे. राठौड़ ने दावा किया कि उनके साथ 32 जिला संघों का समर्थन है. उन्होंने पार्टी में अपना जीवन दिया है और पार्टी के प्रति निष्ठा और संस्कारों के चलते फैसले को स्वीकार किया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी दूसरे गुट या उम्मीदवार पर टिप्पणी नहीं करेंगे और केवल अपने और अपने समर्थकों के बारे में ही बात करेंगे.
यह सरकार समर्थित पैनल बताया जा रहा है
- अध्यक्ष पद - बृजकिशोर उपाध्याय
- सचिव पद - पिंकेश पोरवाल
- उपाध्यक्ष - रतन सिंह
- संयुक्त सचिव - राजेश सारस्वत
- कोषाध्यक्ष - विष्णु अग्रवाल
- एग्जीक्यूटिव मेंबर- अरिष्ट सिंहवी