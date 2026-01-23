गोमो स्टेशन पर हुआ पराक्रम दिवस का आयोजन, जयंती पर याद किए गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर धनबाद के गोमो स्टेशन पर धूमधाम से पराक्रम दिवस मनाया गया.
Published : January 23, 2026 at 9:49 PM IST
धनबाद: गोमो रेलवे स्टेशन वह ऐतिहासिक जगह है, जहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश अधिकारियों की नजरों से बचते हुए देश छोड़ा था. नेताजी की जयंती पर इसी गोमो स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में बड़े उत्साह के साथ पराक्रम दिवस मनाया गया.
इस मौके पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रस्टी सदस्य संजय चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस दौरान धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो, गिरिडीह के सांसद सीपी चौधरी, विधायक मथुरा महतो और डीआरएम अखिलेश मिश्रा समेत कई लोग मौजूद रहे.
ट्रस्टी सदस्य संजय चौधरी ने कहा कि उनके नाना आनंद मोहन सहाय ने रास बिहारी बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में अहम भूमिका निभाई थी. उनकी मां, लेफ्टिनेंट भारती आशा सहाय, रानी झांसी रेजिमेंट में शामिल हुई थीं.
उन्होंने कहा कि गोमो की धरती एक ऐतिहासिक जगह है. पराक्रम दिवस हमें गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने की याद दिलाता है. यह निडर राष्ट्रवाद की आवाज है. देशभक्ति भाषणों से नहीं, बल्कि कर्मों से दिखता है. गोमो के अमीन दर्जी ने नेताजी के लिए काबुलीवाला ड्रेस बनाई थी. आज उनके पोते मोहम्मद आलम से मिलकर बहुत खुशी हुई.
अतिथियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री का संबोधन सुना. गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि नेताजी की जीवनी को सिलेबस में शामिल किया जाना चाहिए ताकि छात्र उनके शौर्य के बारे में जान सकें. उन्होंने निराशा जताई कि गोमो स्टेशन का नाम नेताजी के नाम पर होने के बावजूद, महत्वपूर्ण ट्रेनें वहां नहीं रुकतीं. उन्होंने मंडल रेल प्रबंधक से महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव के संबंध में मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया, और आश्वासन दिया कि वे इससे जुड़े अपने काम करेंगे.
सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि नेताजी की गुलामी के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका रही है. नेताजी में त्याग, तपस्या और समर्पण के गुण थे. उनके अंदर त्याग की भावना कूट-कूट कर भरी थी.
यह भी पढ़ें:
नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय का छात्रावास होगा अपग्रेड, रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने दिए निर्देश
झारखंड के कालिकापुर गांव से जुड़ी हैं नेताजी की यादें, जयंती पर लोगों ने किया नमन