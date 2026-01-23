ETV Bharat / state

गोमो स्टेशन पर हुआ पराक्रम दिवस का आयोजन, जयंती पर याद किए गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस

धनबाद: गोमो रेलवे स्टेशन वह ऐतिहासिक जगह है, जहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश अधिकारियों की नजरों से बचते हुए देश छोड़ा था. नेताजी की जयंती पर इसी गोमो स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में बड़े उत्साह के साथ पराक्रम दिवस मनाया गया.

इस मौके पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रस्टी सदस्य संजय चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस दौरान धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो, गिरिडीह के सांसद सीपी चौधरी, विधायक मथुरा महतो और डीआरएम अखिलेश मिश्रा समेत कई लोग मौजूद रहे.

जयंती पर याद किए गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस (Etv Bharat)

ट्रस्टी सदस्य संजय चौधरी ने कहा कि उनके नाना आनंद मोहन सहाय ने रास बिहारी बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में अहम भूमिका निभाई थी. उनकी मां, लेफ्टिनेंट भारती आशा सहाय, रानी झांसी रेजिमेंट में शामिल हुई थीं.

उन्होंने कहा कि गोमो की धरती एक ऐतिहासिक जगह है. पराक्रम दिवस हमें गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने की याद दिलाता है. यह निडर राष्ट्रवाद की आवाज है. देशभक्ति भाषणों से नहीं, बल्कि कर्मों से दिखता है. गोमो के अमीन दर्जी ने नेताजी के लिए काबुलीवाला ड्रेस बनाई थी. आज उनके पोते मोहम्मद आलम से मिलकर बहुत खुशी हुई.