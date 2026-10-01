लाहौल में भी जल्द शुरू होगी पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग के बाद अब सैलानियों को आसमान में उड़ने का मिलेगा मौका
समुद्रतल से 11,482 फीट की ऊंचाई पर लाहौल घाटी आने वाले सैलानी राफ्टिंग के साथ-साथ अब पैराग्लाइडिंग का भी लुत्फ उठा सकेंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 1:17 PM IST
लाहौल स्पीति: हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी मनाली में अटल टनल बनने के बाद सैलानियों की भीड़ लाहौल स्पीति जिले में बढ़ती जा रही है. सैलानी मनाली से अटल टनल होते हुए लाहौल घाटी में प्रवेश कर रहे हैं और यहां की प्राकृतिक सुंदरता का भी नजारा ले रहे हैं. ऐसे में अब सैलानियों को लाहौल घाटी में भी पैराग्लाइडिंग की सुविधा मिलेगी. लाहौल स्पीति प्रशासन के द्वारा लाहौल घाटी में पैराग्लाइडिंग का ट्रायल किया गया जो पूरी तरह से सफल रहा. अब लाहौल आने वाले सैलानी चंद्रा नदी में राफ्टिंग के साथ-साथ पैराग्लाइडिंग का भी मजा ले सकेंगे. लाहौल घाटी के शशुर बौद्ध मठ से पैराग्लाइडिंग की नियमित उड़ानें शुरू होंगी और सैलानी समुद्रतल से 11,482 फीट की ऊंचाई पर स्थित शशुर से उड़ान भरकर पर्यटक जांस्कर रेंज और आसपास के हिमनदों का विहंगम नजारा देख सकेंगे.
लाहौल में भी होगी पैराग्लाइडिंग
अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान मनाली की तकनीकी टीम ने बीते दिन शशुर बौद्ध मठ से पैराग्लाइडिंग का सफल ट्रायल किया. इस दौरान पैराग्लाइडिंग के लिए लैंडिंग स्थल बिलिंग गांव निर्धारित किया है और उड़ान पूरी करने में करीब छह मिनट लगेंगे. तकनीकी टीम ने साइट का निरीक्षण करने के बाद इसे पैराग्लाइडिंग के लिए उपयुक्त पाया है. इसके साथ ही शशुर मठ लाहौल का पहला आधिकारिक पैराग्लाइडिंग पॉइंट बनने की दिशा में आगे बढ़ गया है. यह साइट कुल्लू और लाहौल में सबसे ऊंची साइट होगी. अटल टनल के खुलने के बाद लाहौल-स्पीति जाने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, जिसके चलते स्नो टूरिज्म के साथ रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग और अन्य साहसिक पर्यटन गतिविधियां भी पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं. अब पैराग्लाइडिंग से पर्यटन कारोबार बढ़ने की उम्मीद है.
पैराग्लाइडिंग का ट्रायल सफल
केलांग की एसडीएम कुनिका एकरस ने कहा कि, "पैराग्लाइडिंग का ट्रायल पूरी तरह से सफल रहा है. अब इस साइट को मंजूरी दिलाने की दिशा में अन्य कार्रवाई को पूरा किया जाएगा. ताकि यहां पर पैराग्लाइडिंग के माध्यम से स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल सके."
आसमान में सैलानियों को उड़ने का मिलेगा मौका
पैराग्लाइडिंग पॉइंट को सरकारी अनुमति दिलाने के लिए केलांग पंचायत के पूर्व प्रधान सोनम जांगपो अपनी टीम के साथ करीब तीन साल से प्रयासरत थे. उन्होंने पर्यटन विभाग, वन विभाग और अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान के अधिकारियों से संपर्क कर साइट को मंजूरी दिलाने के लिए प्रयास किए. सोनम जांगपो और स्थानीय युवाओं रमेश, दोरजे, टशी, राज और पवन ने कहा कि पैराग्लाइडिंग शुरू होने से पर्यटकों की को रोजगार के अवसर मिलेंगे उठ पैराग्लाइडिंग शुरू होने से क्षेत्र के पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिलेगा.
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