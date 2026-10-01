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लाहौल में भी जल्द शुरू होगी पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग के बाद अब सैलानियों को आसमान में उड़ने का मिलेगा मौका

लाहौल घाटी में होगी पैराग्लाइडिंग ( @LahaulAdministration )

लाहौल स्पीति: हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी मनाली में अटल टनल बनने के बाद सैलानियों की भीड़ लाहौल स्पीति जिले में बढ़ती जा रही है. सैलानी मनाली से अटल टनल होते हुए लाहौल घाटी में प्रवेश कर रहे हैं और यहां की प्राकृतिक सुंदरता का भी नजारा ले रहे हैं. ऐसे में अब सैलानियों को लाहौल घाटी में भी पैराग्लाइडिंग की सुविधा मिलेगी. लाहौल स्पीति प्रशासन के द्वारा लाहौल घाटी में पैराग्लाइडिंग का ट्रायल किया गया जो पूरी तरह से सफल रहा. अब लाहौल आने वाले सैलानी चंद्रा नदी में राफ्टिंग के साथ-साथ पैराग्लाइडिंग का भी मजा ले सकेंगे. लाहौल घाटी के शशुर बौद्ध मठ से पैराग्लाइडिंग की नियमित उड़ानें शुरू होंगी और सैलानी समुद्रतल से 11,482 फीट की ऊंचाई पर स्थित शशुर से उड़ान भरकर पर्यटक जांस्कर रेंज और आसपास के हिमनदों का विहंगम नजारा देख सकेंगे.