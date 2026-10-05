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8 अक्टूबर तक कुल्लू-मनाली में बंद रहेगी पैराग्लाइडिंग और एयरो-स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जानिए क्या है कारण?

कुल्लू: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 6 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक कुल्लू-मनाली दौरा प्रस्तावित है, जिसे लेकर सुरक्षा एवं यातायात के कड़े प्रबंध किए गए हैं. राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर जिला कुल्लू में एयरो स्पोर्ट्स गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है. 8 अक्टूबर तक सभी प्रकार की एयरो स्पोर्ट्स गतिविधियां जैसे हॉट एयर बैलून जिपलाइन और पैराग्लाइडिंग पर प्रतिबंध रहेगा.

जिला कुल्लू पर्यटन विकास अधिकारी रोहित शर्मा ने बताया कि, "सभी संबंधित एसोसिएशनों, पर्यटन/साहसिक गतिविधियों के संचालकों, पायलटों, साइट मालिकों, मार्शलों एवं अन्य संबंधित लोगों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक जिला कुल्लू का प्रस्तावित दौरा निर्धारित है. इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए और डीएम कुल्लू द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जिला कुल्लू की सीमाओं के अंतर्गत संचालित सभी प्रकार की हवाई एवं संबंधित साहसिक गतिविधियों को अस्थायी रूप से बंद रखने का निर्णय लिया गया है."

राष्ट्रपति का कुल्लू-मनाली दौरा प्रस्तावित

रोहित शर्मा ने बताया कि, 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक कुल्लू जिले में पैराग्लाइडिंग एवं संबंधित एयरो-स्पोर्ट्स एक्टिविटी जैसे- हॉट एयर बैलून गतिविधियां, जिपलाइन एक्टिविटी और अन्य सभी प्रकार की हवाई, एयरो-स्पोर्ट्स अथवा ऐसी साहसिक गतिविधियां, जिनका संचालन संबंधित सुरक्षा व्यवस्था पर प्रभाव डाल सकता है. ऐसे में सभी संबंधित ऑपरेटरों, पायलटों, साइट मालिकों, मार्शलों एवं एसोसिएशनों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अवधि के दौरान अपने-अपने स्तर पर किसी भी प्रकार की गतिविधि का संचालन न करें. साथ ही अपने अधीन कार्यरत कार्मिकों/पायलटों/मार्शलों को भी इस संबंध में स्पष्ट रूप से अवगत कराने को कहा गया है.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कुल्लू-मनाली दौरा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मनाली के अलावा अटल टनल, रोहतांग और माता हिडिंबा मंदिर का दौरा करेंगी. अटल टनल दौरे के दौरान राष्ट्रपति का काफिला पलचान की ओर से गुजरने के करीब पांच मिनट बाद सामान्य यातायात बहाल किया जाएगा. वापसी के दौरान भी काफिले के गुजरने तक संबंधित मार्गों पर यातायात नियंत्रित रहेगा. 7 अक्टूबर को 3 से शाम 5 बजे तक राष्ट्रपति माता हिडिंबा देवी मंदिर जाएंगी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 अक्टूबर को सुबह 10 बजे सर्किट हाउस मनाली से सासे हेलीपैड के लिए रवाना होंगी.

राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम

जिला कुल्लू पर्यटन विकास अधिकारी ने कहा कि, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इस अवधि के दौरान किसी भी पर्यटक अथवा अन्य व्यक्ति को प्रतिबंधित गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति न दी जाए. सभी संबंधित इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें. किसी भी प्रकार की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है.

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