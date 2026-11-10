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हवा में बिजली के हाईटेंशन तारों के बीच लटका पैराग्लाइडर पायलट, चार घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बची जान

बिजली की तारों के बीच फंसा पैराग्लाइडर ( ETV BHARAT )

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में मंगलवार को पैराग्लाइडिंग के दौरान एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. टांडू के पास एक पैराग्लाइडर पायलट का पैराशूट 33 केवी बिजली लाइन में फंस गया, जिससे वह काफी ऊंचाई पर हवा में लटक गया. पायलट को इस हालत में देखकर मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंचीं. इसके बाद NHAI, गावर कंपनी, SDRF और NDRF की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. करीब चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पायलट को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया.

जानकारी के अनुसार, मंगलवार को टांडू के पास पैराग्लाइडिंग के दौरान पायलट का पैराशूट अचानक 33 केवी बिजली लाइन में उलझ गया. इसके चलते पायलट हवा में काफी ऊंचाई पर लटक गया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और संबंधित विभागों को सूचित किया गया. बिजली की हाईटेंशन लाइन में पैराशूट फंसने के कारण पायलट को नीचे उतारना बचाव दलों के लिए चुनौतीपूर्ण था.