हवा में बिजली के हाईटेंशन तारों के बीच लटका पैराग्लाइडर पायलट, चार घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बची जान
पायलट को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए बड़ी क्रेन की मदद ली गई. करीब चार घंटे बाद पायलट को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 7:31 PM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में मंगलवार को पैराग्लाइडिंग के दौरान एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. टांडू के पास एक पैराग्लाइडर पायलट का पैराशूट 33 केवी बिजली लाइन में फंस गया, जिससे वह काफी ऊंचाई पर हवा में लटक गया. पायलट को इस हालत में देखकर मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंचीं. इसके बाद NHAI, गावर कंपनी, SDRF और NDRF की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. करीब चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पायलट को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया.
जानकारी के अनुसार, मंगलवार को टांडू के पास पैराग्लाइडिंग के दौरान पायलट का पैराशूट अचानक 33 केवी बिजली लाइन में उलझ गया. इसके चलते पायलट हवा में काफी ऊंचाई पर लटक गया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और संबंधित विभागों को सूचित किया गया. बिजली की हाईटेंशन लाइन में पैराशूट फंसने के कारण पायलट को नीचे उतारना बचाव दलों के लिए चुनौतीपूर्ण था.
NHAI, SDRF और NDRF की टीम ने संभाला मोर्चा
सूचना मिलने के बाद NHAI, गावर कंपनी, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की टीमें मौके पर पहुंचीं. सभी टीमों ने आपसी समन्वय के साथ रेस्क्यू अभियान शुरू किया. बिजली की लाइन के बीच फंसे पायलट को सुरक्षित निकालने के लिए विशेष सावधानी बरती गई, ताकि बचाव अभियान के दौरान कोई और हादसा न हो.
बड़ी क्रेन की मदद से चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन
पायलट को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए गावर कंपनी की बड़ी क्रेन की मदद ली गई. कंपनी के डीपीएम सिद्धार्थ ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन में क्रेन को लगाया गया था. अन्य बचाव दलों के साथ मिलकर पूरी सतर्कता और समन्वय के साथ अभियान चलाया गया. उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद सभी टीमों के संयुक्त प्रयास से पायलट को सुरक्षित निकालने में सफलता मिली.
चार घंटे बाद सुरक्षित नीचे उतारा गया पायलट
करीब चार घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आखिरकार पायलट को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया. इस अभियान में पुलिस, NHAI, गावर कंपनी, SDRF और NDRF की टीमों ने मिलकर काम किया. सभी के संयुक्त प्रयासों से पायलट की जान बचाई जा सकी और एक बड़ा हादसा टल गया.
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