हिमाचल में एक और पैराग्लाइडर क्रैश, रूसी महिला पायलट घायल

कुल्लू: चार दिनों के भीतर हिमाचल में पैराग्लाइडर क्रैश होने की दूसरी घटना सामने आई है.चार दिन पहले धौलाधार की पहाड़ियों पर कनाडा की महिला पायलट को क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी थी. वहीं, अब पर्यटन नगरी मनाली के सोलंग गांव में एक और पैराग्लाइडर की क्रैश लैडिंग हुई है. पैराग्लाइडर क्रैश होने के चलते रूस की रहने वाली एक महिला पायलट घायल हुई है. स्थानीय लोगों ने महिला पायलट को रेस्क्यू किया. इसके बाद उसे ढालपुर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

मनाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घायल हुई रुसी महिला पायलट की पहचान 38 वर्षीय निकिता वस्लिस्तोव के रूप में हुई है. विदेशी महिला और उसके अन्य दो साथियों ने 18 अक्टूबर को कांगड़ा के बीड़ बिलिंग से टेक ऑफ किया था. इसी दिन तीनों ने मनाली में पार्शा गांव के ऊपर शागंचर की पहाड़ियों पर लैंड किया था. इसके बाद ये तीन यहीं पर जंगल में रुके. सोमवार सुबह 9:30 बजे तीनों ने शागंचर से टेक ऑफ किया था. दोपहर 12:30 सोलंग गांव के पीछे पहाडों में महिला का पैरागलाइडर क्रैश हो गया था. इसके बाद विदेशी महिला के अन्य साथियों ने स्थानीय लोगों से संपर्क किया.

डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि 'सूचना मिलते ही मनाली पुलिस भी रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंची और विदेशी महिला को सुरक्षित सड़क तक पहुंचाया. एंबुलेंस के माध्यम से घायल महिला को ढालपुर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया, जहां पर अब उसका इलाज चल रहा है.'

त्रियुंड में महिला पायलट का शव बरामद