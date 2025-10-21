हिमाचल में एक और पैराग्लाइडर क्रैश, रूसी महिला पायलट घायल
पैराग्लाइडर की क्रैश लैंडिंग होने से एक रूसी महिला पायलट घायल हो गई. महिला ने कल दोस्तों के साथ शागंचर से उड़ान भरी थी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 21, 2025 at 2:27 PM IST
कुल्लू: चार दिनों के भीतर हिमाचल में पैराग्लाइडर क्रैश होने की दूसरी घटना सामने आई है.चार दिन पहले धौलाधार की पहाड़ियों पर कनाडा की महिला पायलट को क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी थी. वहीं, अब पर्यटन नगरी मनाली के सोलंग गांव में एक और पैराग्लाइडर की क्रैश लैडिंग हुई है. पैराग्लाइडर क्रैश होने के चलते रूस की रहने वाली एक महिला पायलट घायल हुई है. स्थानीय लोगों ने महिला पायलट को रेस्क्यू किया. इसके बाद उसे ढालपुर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.
मनाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घायल हुई रुसी महिला पायलट की पहचान 38 वर्षीय निकिता वस्लिस्तोव के रूप में हुई है. विदेशी महिला और उसके अन्य दो साथियों ने 18 अक्टूबर को कांगड़ा के बीड़ बिलिंग से टेक ऑफ किया था. इसी दिन तीनों ने मनाली में पार्शा गांव के ऊपर शागंचर की पहाड़ियों पर लैंड किया था. इसके बाद ये तीन यहीं पर जंगल में रुके. सोमवार सुबह 9:30 बजे तीनों ने शागंचर से टेक ऑफ किया था. दोपहर 12:30 सोलंग गांव के पीछे पहाडों में महिला का पैरागलाइडर क्रैश हो गया था. इसके बाद विदेशी महिला के अन्य साथियों ने स्थानीय लोगों से संपर्क किया.
डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि 'सूचना मिलते ही मनाली पुलिस भी रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंची और विदेशी महिला को सुरक्षित सड़क तक पहुंचाया. एंबुलेंस के माध्यम से घायल महिला को ढालपुर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया, जहां पर अब उसका इलाज चल रहा है.'
त्रियुंड में महिला पायलट का शव बरामद
वहीं, धर्मशाला में त्रियुंड में क्रैश लैडिंग करने वाली कनाडाई महिला पालयलट का शव बरामद कर लिया गया है. 27 वर्षीय कनाडाई महिला पायलट ने भी 18 अक्तूबर को बीड़ बिलिंग से पैराग्लाइडर के जरिए उड़ान भरी थी.
शव निकालने में हुई परेशानी
जिला कांगड़ा के एएसपी वीर बहादुर ने बताया कि 'बीड़ बिलिंग से 18 अक्टूबर को महिला पायलट ने उड़ान भरी थी और ये महिला पायलट सोलो फ्लाइंग करते हुए धौलाधार पर्वत के ऊपर पहुंच गई, जहां इस महिला पायलट की क्रैश लैंडिंग होने के कारण मौके पर ही मौत हो गई. ये महिला काफी समय से अपने साथी के साथ बीड़ में रह रही थी और पहले भी बीड़ बिलिंग से टेकऑफ कर चुकी थी, जिस जगह पर महिला का शव पड़ा हुआ था वहां से शव निकलने में रेसक्यू टीम को काफी दिक्कत हो रही थी. हेलीकॉप्टर की मदद से शव को धौलाधार की पर्वत से निकलकर कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचाया गया और उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया.'
