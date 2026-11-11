लखनऊ में पराग दूध महंगा: गोल्ड में 4 रुपये और टोन्ड में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी, 12 नवंबर की शाम से लागू होंगी नई दरें
पराग दूध के दाम बढ़ गये हैं. 12 नवंबर 2026 की शाम से पराग गोल्ड 76 रुपये और टोन्ड मिल्क 61 रुपये प्रति लीटर मिलेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 7:36 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आम जनता की रसोई के बजट पर महंगाई की एक और नई मार पड़ी है. लखनऊ दुग्ध संघ ने दूध की लागत में हुई लगातार वृद्धि का हवाला देते हुए पराग दूध के विभिन्न वेरिएंट्स की कीमतों में संशोधन कर दिया है. संशोधित की गई नई दरों के अनुसार, पराग गोल्ड दूध में सीधे 4 रुपये प्रति लीटर और पराग टोन्ड दूध में 2 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया गया है. दूध के दामों में की गई यह बढ़ोतरी 12 नवंबर 2026 की शाम की सप्लाई से प्रभावी हो जाएगी.
पराग गोल्ड और टोन्ड मिल्क के नए रेट कार्ड का विवरण: कीमतों में हुए इस बदलाव के बाद अब पराग एफ.सी.एम. गोल्ड 1 लीटर का पैकेट 72 रुपये के बजाय 76 रुपये में मिलेगा, जबकि 500 मिली का पैकेट 36 रुपये की जगह 38 रुपये में बिकेगा. वहीं दूसरी तरफ पराग टोन्ड मिल्क 1 लीटर की कीमत 59 रुपये से बढ़कर अब 61 रुपये हो गई है. इसी तरह 500 मिली वाले टोन्ड मिल्क पैकेट के लिए उपभोक्ताओं को 30 रुपये की जगह अब 31 रुपये का भुगतान करना होगा. रोजमर्रा के इस सबसे जरूरी सामान के महंगे होने से शहर के लाखों परिवारों का मासिक खर्च बढ़ना तय माना जा रहा है.
लागत बढ़ने के कारण दुग्ध संघ ने लिया फैसला: लखनऊ दुग्ध संघ के महाप्रबंधक की तरफ से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, कच्चे दूध के संग्रहण, प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्टेशन लागत में लगातार वृद्धि हो रही थी. इसी वजह से दूध की कीमतों में यह बढ़ोतरी करना प्रबंधन के लिए बेहद जरूरी और अपरिहार्य हो गया था. संघ प्रबंधन ने स्थिति साफ करते हुए बताया है कि 12 नवंबर की सुबह तक उपभोक्ताओं को दूध पुरानी दरों पर ही उपलब्ध कराया जाएगा. लेकिन 12 नवंबर 2026 की शाम की आपूर्ति से सभी ग्राहकों को इन नई दरों के अनुसार ही भुगतान करना होगा.
महंगाई की मार से आम जनता की बढ़ी चिंताएं: सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के बीच अचानक दूध के दामों में हुई इस बढ़ोतरी ने गृहिणियों की चिंता बढ़ा दी है. सुबह और शाम हर घर में इस्तेमाल होने वाले दूध के रेट बढ़ने से मध्यमवर्ग और निम्नवर्ग के परिवारों का बजट सीधा प्रभावित होगा. दुग्ध संघ के इस फैसले के बाद अब देखना होगा कि निजी डेयरी ब्रांड्स अपनी दरों में बदलाव करते हैं या नहीं. फिलहाल 12 नवंबर की शाम से लखनऊवासियों को पराग दूध खरीदने के लिए अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी.
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