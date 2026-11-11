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लखनऊ में पराग दूध महंगा: गोल्ड में 4 रुपये और टोन्ड में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी, 12 नवंबर की शाम से लागू होंगी नई दरें

500 मिली वाले पराग गोल्ड पैकेट के लिए अब 38 रुपये और टोन्ड के लिए 31 रुपये देने होंगे. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आम जनता की रसोई के बजट पर महंगाई की एक और नई मार पड़ी है. लखनऊ दुग्ध संघ ने दूध की लागत में हुई लगातार वृद्धि का हवाला देते हुए पराग दूध के विभिन्न वेरिएंट्स की कीमतों में संशोधन कर दिया है. संशोधित की गई नई दरों के अनुसार, पराग गोल्ड दूध में सीधे 4 रुपये प्रति लीटर और पराग टोन्ड दूध में 2 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया गया है. दूध के दामों में की गई यह बढ़ोतरी 12 नवंबर 2026 की शाम की सप्लाई से प्रभावी हो जाएगी.

पराग गोल्ड और टोन्ड मिल्क के नए रेट कार्ड का विवरण: कीमतों में हुए इस बदलाव के बाद अब पराग एफ.सी.एम. गोल्ड 1 लीटर का पैकेट 72 रुपये के बजाय 76 रुपये में मिलेगा, जबकि 500 मिली का पैकेट 36 रुपये की जगह 38 रुपये में बिकेगा. वहीं दूसरी तरफ पराग टोन्ड मिल्क 1 लीटर की कीमत 59 रुपये से बढ़कर अब 61 रुपये हो गई है. इसी तरह 500 मिली वाले टोन्ड मिल्क पैकेट के लिए उपभोक्ताओं को 30 रुपये की जगह अब 31 रुपये का भुगतान करना होगा. रोजमर्रा के इस सबसे जरूरी सामान के महंगे होने से शहर के लाखों परिवारों का मासिक खर्च बढ़ना तय माना जा रहा है.